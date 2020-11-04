Depremde yıkılan binaların molozları, içindeki hatıralarla koruma altında (1) - Son Dakika

Depremde yıkılan binaların molozları, içindeki hatıralarla koruma altında (1)

04.11.2020 14:07

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve yıkılma tehlikesine karşı kontrollü olarak yıkımı gerçekleştirilen binalardan çıkan molozlar, sahiplerinin incelemesi için güvenli depolama sahasında koruma altına alındı.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve yıkılma tehlikesine karşı kontrollü olarak yıkımı gerçekleştirilen binalardan çıkan molozlar, sahiplerinin incelemesi için güvenli depolama sahasında koruma altına alındı.

Merkez üssü Seferihisar ilçesinde geçen hafta cuma yaşanan ve İzmir'de en çok Bayraklı ilçesini etkileyen depremin ardından yaşanan sarsıntının ardından çok sayıda bina zarar gördü, bazıları tümüyle yıkılırken bazıları ise ekiplerce kontrollü olarak yıkıldı.

Yıkılan binalardan arda kalan ve içinde eşya parçaları bulunan molozlar, kamyonlarla belediye iştiraki İZBETON AŞ'ye ait güvenli depolama sahasına getirdi. Binaların ismiyle ayrılan bölmelere dökülen molozlar, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle koruma altında tutuluyor.

Depremzede vatandaşlara molozların arasında kendilerine ait eşyaları arama imkanı sağlanacağı ifade edildi.

"Enkazın arasından gelen oyuncak sesi beni çok etkiledi"

Bölge sorumlularından Canik Yurdakul, AA muhabirine, yaptıkları çalışmaları anlattı.

Depremin yaşandığı cuma gününden bu yana alanda bulunduklarını ifade eden Yurdakul, "Deprem olduktan sonra saat 21.00 gibi burayı hazırladık. Ekipteki arkadaşlarım ile birlikte büyük bir güvenlik ortamı sağlanarak buraya gelen inşaat kalıntılarını koruyoruz. Hepsinin aslında bir hatırası var. Çünkü yıkılan binalardan kalanların içinde eşyalar bulunmakta. Onları sahiplerine teslim edene kadar burada olacağız." diye konuştu.

Burada her bina için ayrı alanlar oluşturduklarını aktaran Canik Yurdakul, şöyle devam etti:

"Burada çok titiz bir çalışma yürütüyoruz. Burada üzüntü ve duygusallık var. Yıkıntılar arasında enkazın arasından bir oyuncak sesi geldi. Bu beni çok etkiledi. Hala çalışıyordu. O an ayaklarımı hissetmedim bir süre."

Alan çalışanlarından Rıdvan Ergüzel de gelen tüm malzemeyi bina bina tasnif edip etrafını çevirerek kayıt altına aldıklarını belirtti.

"Kepçeyle çalıştığım sırada bulduğum paraları polise teslim ettim"

Bölgede kepçeyle düzenleme ve aktarma çalışmalarını yürüten operatör Sait Ölmez ise bir apartmana ait enkazı düzenlediği sırada bir miktar para bulduğunu anlattı.

Paraları görmesinin ardından durumu polise bildirdiğini belirten Ölmez, "Tam çalışırken para olduğunu fark ettim. Hemen durumu alanda olan polis arkadaşlara bildirdim. Bizim görevlilerimiz ile birlikte tutanak tutup paraları kendilerine teslim ettik. Umarım sahibi hayattadır ve kendilerine ulaştırılabilir." dedi.

Yıkıntılar arasında Kur'an-ı Kerim bulundu

Alana getirilen moloz yıkıntılarının arasında burada görevli bir polis memurunun dikkatiyle Ku'ran-ı Kerim tespit edildi.

Rıza Bey Apartmanı'na ait bölgede bulunan Kur'an-ı Kerim daha sonra polis tarafından tutanakla koruma altına alındı.

Depremde yıkılan binaların molozları, içindeki hatıralarla koruma altında (1)
Depremde yıkılan binaların molozları, içindeki hatıralarla koruma altında (1)
Depremde yıkılan binaların molozları, içindeki hatıralarla koruma altında (1)
Depremde yıkılan binaların molozları, içindeki hatıralarla koruma altında (1)
Depremde yıkılan binaların molozları, içindeki hatıralarla koruma altında (1)

Seferihisar, İzmir, Polis, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Depremde yıkılan binaların molozları, içindeki hatıralarla koruma altında (1) - Son Dakika


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