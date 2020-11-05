Depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi
05.11.2020 08:57
Gözaltına alınan aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 9 şüphelinin emniyetten çıkışı Şüphelilerin araca bindirilmesi ve aracın gidişi İZMİR - İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Gözaltına alınan aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 9 şüphelinin emniyetten çıkışı
Şüphelilerin araca bindirilmesi ve aracın gidişi İZMİR - İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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