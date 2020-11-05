Depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Gözaltına alınan aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 9 şüphelinin emniyetten çıkışı

Şüphelilerin araca bindirilmesi ve aracın gidişi İZMİR - İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.