Depremde yıkılan binanın enkazında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Depremde yıkılan binanın enkazında erkek cesedi bulundu

17.03.2023 18:05

Depremde yıkılan binanın enkazında erkek cesedi bulundu Malatya'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binanın enkazında 60 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.

Depremde yıkılan binanın enkazında erkek cesedi bulundu
MALATYA - Malatya'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binanın enkazında 60 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Olay, 16.00 sıralarında Battalgazi ilçesine Bağlı Saray Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre Kahramanmaraş merkezli depremlerden büyük yıkımın yaşandığı Beşkonaklar Caddesinde ekipler tarafından yapılan enkaz kaldırma çalışmaları sırasında 60 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir erkek cesedi bulundu.Üzerinde kimlik çıkmayan ceset ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depremde yıkılan binanın enkazında erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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