Depremde yıkılan binanın enkazından bir kadın 19 saat sonra sağ çıkarıldı (2) - Son Dakika

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Depremde yıkılan binanın enkazından bir kadın 19 saat sonra sağ çıkarıldı (2)
6 saat önce
Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan binanın enkazından bir kadın 19 saat sonra sağ çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:02 Kaynak: AA
Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan binanın enkazından bir kadın 19 saat sonra sağ çıkarıldı.
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