Depremde yıkılan binanın enkazından bir kadın 19 saat sonra sağ çıkarıldı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde yıkılan binanın enkazından bir kadın 19 saat sonra sağ çıkarıldı (2) - Son Dakika

Depremde yıkılan binanın enkazından bir kadın 19 saat sonra sağ çıkarıldı (2)

6 saat önce

Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan binanın enkazından bir kadın 19 saat sonra sağ çıkarıldı.

Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan binanın enkazından bir kadın 19 saat sonra sağ çıkarıldı.

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Depremde yıkılan binanın enkazından bir kadın 19 saat sonra sağ çıkarıldı (2)

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:02 Kaynak: AA
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