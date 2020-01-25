Depremde yıkılan binanın enkazından bir kadın 19 saat sonra kurtarıldı (5) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde yıkılan binanın enkazından bir kadın 19 saat sonra kurtarıldı (5) - Son Dakika

Depremde yıkılan binanın enkazından bir kadın 19 saat sonra kurtarıldı (5)

6 saat önce

Elazığ'da Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan binanın enkazından bir kadın 19 saat sonra sağ çıkarıldı.

Elazığ'da Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan binanın enkazından bir kadın 19 saat sonra sağ çıkarıldı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde, Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerinde yıkılan binaların enkazında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binada, AFAD ve UMKE başta olmak üzere ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında, bir kadına 19 saat sonra ulaşıldı.

Enkazdan çıkarılan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremde yıkılan binanın enkazından bir kadın 19 saat sonra kurtarıldı (5)

Mustafa Paşa, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:07 Kaynak: AA
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