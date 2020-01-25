Depremde yıkılan binanın enkazından bir kadın 19 saat sonra kurtarıldı (5) - Son Dakika

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Depremde yıkılan binanın enkazından bir kadın 19 saat sonra kurtarıldı (5)
6 saat önce
Elazığ'da Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan binanın enkazından bir kadın 19 saat sonra sağ çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:07 Kaynak: AA
Elazığ'da Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan binanın enkazından bir kadın 19 saat sonra sağ çıkarıldı.
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde, Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerinde yıkılan binaların enkazında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binada, AFAD ve UMKE başta olmak üzere ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında, bir kadına 19 saat sonra ulaşıldı.
Enkazdan çıkarılan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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