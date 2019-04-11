Depremde yıkılan duvarlar arasında anılarda enkaz altında kaldı
Depremde hasar gören evinin yıkılışını gözyaşları içinde izledi
Deprem bölgesinde 19 mahallede 556 bina ilk etapta yıkılacak Acıpayam
'da hasar gören evlerin yıkımına başlandı
İş makineleri yıkım yaparken gözyaşları arasında evlerinin enkaza dönüşmesini izlediler
DENİZLİ - Denizli
'nin Acıpayam ilçesinde 20 martta meydana gelen ve yıkıma neden 5 büyüklüğünde ki depremin ardından bölgede ağır hasar gören evlerin yıkımına başlandı. Planlamada ilk etapta 19 mahallede 556 yapının yıkılacağı kaydedilirken, evleri yıkılan vatandaşlar ise yıkım çalışmalarını 'anılarımızda en kaz altında kaldı' diyerek gözyaşları içinde izledi.
Geçtiğimiz 20 Mart tarihinde meydana gelen Acıpayam ilçesindeki 5 büyüklüğündeki depremde en çok hasarın meydana geldiği 19 mahallede hasar gören yapılarda yıkım çalışmalarına başlandı. Yıkım ve en kaz kaldırma çalışmaları Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
öncülüğünde yapılırken, yıkımı ise Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Acıpayam Belediyesine bağlı ekipler gerçekleştiriyor. AFAD
'ın da aralarında bulunduğu kurumlar tarafından yapılan hasar tespit çalışmalarının tamamlanması ile ikinci aşama olan yıkım ve enkaz kaldırma etabına geçildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından belirlenen yapılarla ilgili hazırlanan listelerin bölgedeki muhtarlıklara gönderildiği ve listelerinin 3 gün askıda kaldığı bu süre içerisinde yapılan itirazlara göre yıkımı yapılacak yerlerin kesinlik kazandığı aktarıldı.
Bölgede listelerde yer alan yapıların yıkımına ise hafta başından itibaren başlandı. İş makineleri ve kamyonlar ile bölgeye gelen ekipler gerekli güvenlik önlemlerinin aldıktan sonra mahalle muhtarları ile yapılan sahiplerinin gözetiminde yıkımları gerçekleştiriyorlar. Yıkımı yapılan yerlerde enkaz ise kamyonlar ile önceden belirlenen hafriyat alanlarına taşınıyor.
"Doğumumuz, çocukluğumuz, gençliğimiz hep bu evde geçmişti"
Oğuz mahallesinde 2 katlı evleri ağır hasar alan vatandaşlardan Talat Kabak, yıkılan evlerinin başında duygularını İhlas Haber Ajansı
muhabirine anlattı. Evlerinde çok güzel günlerinin geçtiğini ve o günleri çok özleyeceklerini ifade eden Kabak, "Doğumumuz, çocukluğumuz, gençliğimiz hep bu evde geçmişti. Düğünümüzde burada yapılmıştı çok üzgünüm. Anılarımız burada bu evde kaldı. Anılarımızda bu evle birlikte yıkıldı. Her şeyimizde buradaydı" diye konuştu.
Yıkım esnasında oğlu gibi metanetini koruyamayarak gözyaşlarına boğuldu
Talat Kabak'ın annesi Kezban Kabak ise yıkım esnasında oğlu gibi metanetini koruyamayarak gözyaşlarına boğuldu. Yıkımı ağlayarak izleyen acılı kadın muhabirini kendisini yönettiği soruları kısık bir sesle cevaplandırmaya çalıştı. Yıkılan evlerinden 45 yıllarının geçtiğini kaydeden Kabak, anılarınında enkaz olduğunu dile getiren Kabak, evlerinin daha önce de bir defa yandığını hatırlatarak, "Bu bizim ikinci acımız. Ben burada 3 tane çocuk büyüttüm" ifadesini kullandı.
120 haneden 70'i yıkılacak
Oğuz Mahalle Muhtarı Ramazan Höl ise 120 haneli köyde ilk etapta 70 yapının yıkım listesinde olduğunu belirtti. Mahalle de hafta başından bu yana 15 yapının yıkıldığını hatırlayan Höl açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Köyün yüzde 80'ni ağır hasarlı. Şuan için 15 tane yıkıldı ve yıkımlar devam ediyor. Yaklaşık 70 tane yıkılacak. Evleri yıkılanlar çadırlarda kalıyorlar, bekliyorlar. Bu yüzden acil konteynera ihtiyacımız var. Vatandaşlar yağmur ve soğuk havadan muzdarip. Yıkım çalışması hasar durumuna göre yapılıyor, aciliyet arz edenler önce yıkılıyor. Sonrasında ise hasar durumuna göre yıkımlar devam edecek."
İlk etapta 556 bina yıkılacak
Alınan bilgilerde yapılan hasar tespit çalışmalarının ilk etabında 19 mahallede 556 binanın acil yıkım listesinde yer aldığı öğrenildi. Rakamın ilerleyen dönemlerde hasar tespit çalışmalarının tamamen sona ermesi ile artacağı vurgulandı. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği ve yapılardaki durumun en ince ayrıntısı ile gözden geçirilerek listelerin hazırlandığı kaydedildi.