Depremde yıkılan evinde oğluyla ölen annesinin borcunu istediler (2) - Son Dakika

DHA'NIN HABERİNİN ARDINDAN FİRMADAN TELEFON GELDİ

İzmir'de yaşanan depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nda 2,5 yaşındaki torunu Barlas ile enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Fatma Ateş'in bir mağazaya olan 6 bin 473 lira borcu, annesine kefil olan Yağmur Gürman'dan istendi. Gürman'ın yaşadığı mağduriyetin DHA tarafından haberleştirilmesinin ardından, firma yetkilileri Gürman'a ulaştı. Gürman, "Beni aradılar. Borç sıfırlanıyormuş. Yanlış anlaşılma olmuş. Öyle dediler" diye konuştu.

Hande NAYMAN/ İZMİR,