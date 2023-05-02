Depremde yıkılan evinin enkazında kalan yaklaşık bir milyon değerindeki altınlarını kepçe yardımıyla kurtardı - Son Dakika
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Depremde yıkılan evinin enkazında kalan yaklaşık bir milyon değerindeki altınlarını kepçe yardımıyla kurtardı

03.05.2023 09:39

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan Oğuzhan Akkoç 6 Şubat depremlerinde yıkılan evlerin enkazında kalan yaklaşık bir milyon tutarındaki altınlarını kepçe yardımıyla kurtardı.

6 Şubat depremlerinde Yeşilyurt ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan Şelale sitesindeki evleri gündüz saatlerinde meydana gelen ikinci depremde yıkılan 24 yaşındaki Oğuzhan Akkoç tek bir eşya çıkamadıkları evlerinin enkazına gitti. Bölgede çalışma yapan bir iş makinesinin operatöründe altınların bulunduğu noktayı bildiğini belirterek yardım istedi.

Yıkılan evinin enkazında kalan milyonluk altınları kepçe yardımıyla kurtardı

OPERATÖR YARDIM TALEBİNE KAYITSIZ KALMADI

Yardım talebine kayıtsız kalmayan iş makinesi operatörü kepçenin ağzına aldığı hafriyatı Oğuzhan Akkoç'un belirttiği noktaya indirerek altınların bulunduğu sandığa ulaşmasını sağladı.

Yıkılan evinin enkazında kalan milyonluk altınları kepçe yardımıyla kurtardı

"ALTINLARIMIZA KAVUŞTUK"

Yaklaşık bir milyon TL tutarındaki altınlarına kavuşan Akkoç, "Dairemizin bulunduğu apartman 5 katlı idi biz en son katta ikamet ediyorduk bu çerçevede altınların içerisinde bulunduğu sandığın yerini tahmin etmem zor olmadı kepçe operatörünün sayesinde altınlarımıza kavuştuk teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yıkılan evinin enkazında kalan milyonluk altınları kepçe yardımıyla kurtardı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
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Yeşilyurt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depremde yıkılan evinin enkazında kalan yaklaşık bir milyon değerindeki altınlarını kepçe yardımıyla kurtardı - Son Dakika


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