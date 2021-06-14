Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı iddianamesinde 9 sanık için 20'şer yıl hapis istemi - Son Dakika

İZMİR depreminde yıkılan ve 36 kişinin öldüğü, 17 kişinin

yaralandığı Rıza Bey Apartmanı'na ilişkin iddianame kabul edilerek, 9 kişi hakkında dava açıldı. İddianamede binanın yapım sorumlusu 4 kişiyle birlikte, daha önceki depremde hasar gören binanın, buna ilişkin raporuna rağmen yeniden inşasına veya tadilatına karşı çıkıp, hasarı apartmandakilerden gizledikleri ileri sürülen yönetici ve 4 kat maliki hakkında da 20 yıla kadar hapis cezası istendi.