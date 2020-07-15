Depremde yıkılan sütunlar, 1881 yıl sonra ayağa kaldırılıyor - Son Dakika

Depremde yıkılan sütunlar, 1881 yıl sonra ayağa kaldırılıyor

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, Stratonikeia Antik Kenti'ndeki Kuzey Şehir Kapısı'nda milattan sonra 139 yılında meydana gelen depremde yıkılan 6 sütunun ayağa kaldırılması için başlatılan çalışma sürüyor.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, Stratonikeia Antik Kenti'ndeki Kuzey Şehir Kapısı'nda milattan sonra 139 yılında meydana gelen depremde yıkılan 6 sütunun ayağa kaldırılması için başlatılan çalışma sürüyor.

Yatağan'da 'Gladyatörler şehri' olarak bilinen UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne aldığı 3 bin 500 yıllık Stratonikeia Antik Kenti, Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma İmparatorluğu, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ev sahipliği yaptı. Dünyadaki nadir yerleşim yerlerinden biri olan antik kentteki Kuzey Şehir Kapısı'ndaki sütunların ayağa kaldırılması için proje hazırlandı. Yatağan Kaymakamlığı'nca hazırlanan ve eş finansmanı Yatağan Termik Enerji Üretim (YTEÜ) A.Ş. olan proje, Güney Ege Kalkınma Ajansı'na (GEKA) sunuldu. GEKA tarafından kültür turizmine katkı sağlayacak çalışmaya, 2 milyon 480 bin lira hibe desteği verildi. Stratonikeia ile Lagina antik kentlerini birbirine bağlayan ve ilk çağlardaki dini törenlerde anahtar taşıyanların geçtiği Kuzey Şehir Kapısı'nda depremde yıkılan sütunların, 1881 yıl sonra ayağa kaldırılması için geçen yıl mayıs ayında başlatılan çalışmalar sürüyor.

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'BURASI HER DÖNEM ÖNEMLİYDİ'

Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, "Aşamalar halinde alanı ayağa kaldırıyoruz. Sütunların bir tanesi yaklaşık 10 metre yüksekliğinde. Bunlar döneminin önemli eserleri. Kuzey Şehir Kapısı, M.S. 139 yılında yaşanan depremde yıkılmıştı. Biz, 1881 yıl sonra tekrar ayağa kaldırıyoruz. Burası her dönemde önemliydi. Pandemi nedeniyle çalışmalarımızı dikkatli bir şekilde yürütüyoruz. Malzemesinin yüzde 90'ı var. Bulunan parçalar kullanılıp, eksik olan kısımlar tamamlıyoruz" dedi.


Helenistik, Yatağan, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 09:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Depremde yıkılan sütunlar, 1881 yıl sonra ayağa kaldırılıyor - Son Dakika
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