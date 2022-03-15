Depremde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı davasında sanıklara 12,5 yıl hapis - Son Dakika

İZMİR'de depremde yıkılan 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı Yağcıoğlu Apartmanı ile ilgili 1'i tutuklu 2 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, müteahhit Şerafettin Ağar (71) ve fenni mesul Orhan Ayber'i (80) 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuksuz sanık Ayber için sağlık sorunları bulunması nedeniyle tutuklama kararı vermedi.

Ege Denizi'nde, 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı Yağcıoğlu Apartmanı'nda soruşturma kapsamında müteahhit Şerafettin Ağar ile fenni mesul Orhan Ayber, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ağar ile Ayber, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Yağcıoğlu Apartmanı ile ilgili hazırlanan iddianamede; projelendirmedeki eksikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, yapım denetimindeki yetersizlik nedeniyle binanın yıkılmış olduğu belirtildi.

TEK TUTUKLU SANIK VARİddianamede ayrıca binanın yıkılmasında; statik proje müellifinin, statik betonarme projeye onay veren mercilerin, bina fenni mesulünün, sürveyanının, müteahhidin, tadilat ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesi aşamasında ruhsat ve izni düzenleyen mercilerin sorumlu olduğu görüşüne de yer verilerek, Şerafettin Ağar ile fenni mesulü Orhan Ayber hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan ayrı ayrı 22,5 yıl hapis cezası istendi. Ayrıca bina inşaatı sürveyanı Ahmet A.'nın henüz yakalanamadığı, binada yapılan tadilatın sürveyanı Adnan A.'nın ise hayatını kaybettiğinin belirlendiği kaydedilen iddianamede, kamu görevlilerine ilişkin dosyanın ise 4483 sayılı 'Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun' kapsamında ayrılarak Memur Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildiği belirtildi. Yargılama sırasında tutuklu sanıklardan Orhan Ayber, ilerleyen yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.AVUKATLAR EK SÜRE İSTEDİ İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın geçen 16 Şubat'taki duruşmasında savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada binanın yıkılmasında; statik proje müellifinin, statik betonarme projeye onay veren mercilerin, bina fenni mesulünün, sürveyanının, müteahhidin, tadilat ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesi aşamasında ruhsat ve izni düzenleyen mercilerin sorumlu olduğu görüşüne yer verdi. Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında savcı, her iki sanık için alt sınırdan uzaklaşılarak, indirim uygulanmaksızın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti.KARAR DURUŞMASIDavanın karar duruşması bugün görüldü. Tutuklu sanık Şerafettin Ağar, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken, taraf avukatları ve bazı müştekiler salonda hazır bulundu. Celsede söz alan müşteki avukatlarından Nilsu Karaman Aktarıcı, sanıkların 'olası kastla öldürme' suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Sanık avukatları da mütalaaya katılmadıklarını belirtip müvekkillerinin beraatini talep etti.KARAR AÇIKLANDISon sözü sorulan tutuklu sanık Şerafettin Ağar beraatini istedi. Ağar, "Arsa sahipleri Halil Yağcı ve site yöneticisi Ergün Dalkılıç, binanın kolonun ve kirişinin kesildiğini, bodruma kapı açıldığını biliyorlar ama tanık olarak ifade vermediler. Hatta bu merdivenden kapıcının çocuğu düşüp yaralanmıştı. Bunu söylemiyorlar. Benden şikayetçi olamıyorlar. Binanın yıkılmasında dahlim yoktur. Beraatimi istiyorum" dedi.

Daha sonra mahkeme heyeti, kararını verip, müteahhit Şerafettin Ağar ile fenni mesul Orhan Ayber'i 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuksuz sanık Ayber için sağlık sorunları bulunması nedeniyle tutuklama kararı vermedi.