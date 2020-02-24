Depremde yitirdikleri arkadaşlarını unutmadılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde yitirdikleri arkadaşlarını unutmadılar - Son Dakika

Depremde yitirdikleri arkadaşlarını unutmadılar

6 saat önce

Deprem nedeniyle ara verilen eğitim öğretimin yeniden başladığı Elazığ'da hayatını kaybeden öğrenciler Sena Nur Demir ve Miraç Can Dişli sınıflarında anıldı.

Deprem nedeniyle ara verilen eğitim öğretimin yeniden başladığı Elazığ'da hayatını kaybeden öğrenciler Sena Nur Demir ve Miraç Can Dişli sınıflarında anıldı.

Merkezi Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından eğitim öğretime 3 hafta ara verilen il ve ilçelerdeki 435 resmi ve 80 özel okulda 8 bin 895 öğretmen ve ?126 bin 276? öğrenci için ilk ders zili çaldı.

Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek apartmanında enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 9. sınıf öğrencisi Sena Nur Demir'in Hıdır Sever Anadolu Lisesi'nde sınıfındaki sırasına arkadaşları karanfil ve fotoğrafını bıraktı.

Demir için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Arkadaşlarından Tuba Pekdal, Sena Nur ile aynı sınıfta okuduğunu, onun çok iyi bir arkadaş olduğunu söyledi.

"Kimseye bir zararı yoktu, sessiz ve sakin bir insandı. Kimseye bir kötülüğü olmazdı. İlk vefat haberini aldığımda çok üzüldüm. Apartmanda arkadaşlarımın ailesi de vardı. Onlar da vefat etti. Sena Nur aramızda olabilirdi ama yok." diyen Pekdal, yaşadıkları üzüntüyü paylaştı.

"Onu hiç unutmayacağız"

Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde depremde yıkılan binada annesiyle hayatını kaybeden Aziz Gül Ortaokulu öğrencisi Miraç Can Dişli'nin okulunda da ilk ders hüzünlü başladı.

Arkadaşları Dişli'nin sırasına fotoğrafını ve çiçek bıraktı.

Arkadaşlarından Emine Karataş, Dişli'nin neşeli bir kişi olduğunu, onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Karataş, "O kalbimizde. Umarım o bizi görüyordur ve annesiyle birliktedir." dedi.

Emirkan İşgilli ise deprem öncesinde Dişli'nin kendisine ailesine sürpriz yapmak için Gezin'e gideceğini anlattığını belirtti.

Son görüşmelerinde Dişli'nin kendisine kalem hediye ettiğini ifade eden İşgilli, "Sınıfça onu hiç unutmayacağız. Kalemini saklayacağım. Arkadaşımızın sırasını boş bırakmadık. Onu her zaman kalbimizde tutacağız, unutmayacağız." diye konuştu.

Depremde yitirdikleri arkadaşlarını unutmadılar

Sena Nur, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:58 Kaynak: AA
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