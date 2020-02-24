Depremde yitirdikleri arkadaşlarının hüznüyle ders başı yaptılar - Son Dakika
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Depremde yitirdikleri arkadaşlarının hüznüyle ders başı yaptılar

6 saat önce

Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Ömer Asaf Elidar'ın sınıf arkadaşları, enkaz altında yitirdikleri arkadaşlarının üzüntüsüyle ders başı yaptı.

Depremde yitirdikleri arkadaşlarının hüznüyle ders başı yaptılar, System.String[]

Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Ömer Asaf Elidar'ın sınıf arkadaşları, enkaz altında yitirdikleri arkadaşlarının üzüntüsüyle ders başı yaptı.


Merkez üssü Sivrice ilçesi olan depremde Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan 4 katlı binanın enkazında kalarak, annesi Tansel Elidar (40) ile yaşamını yitiren Ömer Asaf'ın, Aziz Gül Ortaokulu'nda arkadaşları sınıftaki sırasına ondan geriye kalan fotoğrafı ile çiçek bıraktı.

Rehber öğretmen Filiz Kılıç Sağlam, 24 Ocak'taki depremde öğrencilerini kaybetmenin burukluğuyla ders başı yaptıklarını belirtti.


Böyle bir felaketin tekrar yaşanmaması temennisinde bulunan Sağlam, şunları söyledi:


"Tüm öğrencilerimiz ile bu üzüntüyü inşallah aşacağız. Öğrencimiz hep kalbimizde yaşayacak, onu asla unutmayacağız. Deprem ile ilgili bütün önlemler alındı. Okulumuzun da güvenli olduğunu biliyoruz. Bundan sonra artçı deprem olduğu zaman bile öğrencilerimiz korkmadan, panik yapmadan hareket edecek. Vefat eden öğrencimizi, öğretmenleri, okul idaresi ve bütün arkadaşları olarak asla unutmayacağız, onu çok seviyoruz."


"Neşe dolu arkadaşımızdı"

Arkadaşı Yaren Bayrak ise Ömer Asaf'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü ifade ederek, "Arkadaşımız keşke ölmeseydi, yanımızda olsaydı. Çok üzgünüz, büyük bir kayıp. Onunla oyun oynardık, teneffüslerde iyi vakit geçirirdik, şakalaşırdık, iyi biriydi." diye konuştu.


Ahmet Efe Akgül de çok iyi anlaştığı bir arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirerek, "Ömer ile teneffüslerde konuşur, şakalaşırdık. Hüzünlüyüz. Neşe dolu, enerjik bir arkadaşımızdı. Yardım sever bir kişilikti, herkesin yardımına koşan birisiydi." dedi.

Ömer Asaf, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:56 Kaynak: AA
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