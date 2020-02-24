Depremde yitirdikleri arkadaşlarının hüznüyle ders başı yaptılar - Son Dakika

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Depremde yitirdikleri arkadaşlarının hüznüyle ders başı yaptılar
6 saat önce
Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Ömer Asaf Elidar'ın (10) sınıf arkadaşları enkaz altında yitirdikleri arkadaşlarının hüznüyle ders başı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:17 Kaynak: AA
Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Ömer Asaf Elidar'ın (10) sınıf arkadaşları enkaz altında yitirdikleri arkadaşlarının hüznüyle ders başı yaptı.
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