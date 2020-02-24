Depremde yitirdikleri arkadaşlarının hüznüyle ders başı yaptılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde yitirdikleri arkadaşlarının hüznüyle ders başı yaptılar - Son Dakika

Depremde yitirdikleri arkadaşlarının hüznüyle ders başı yaptılar

6 saat önce

Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Ömer Asaf Elidar'ın (10) sınıf arkadaşları enkaz altında yitirdikleri arkadaşlarının hüznüyle ders başı yaptı.

Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Ömer Asaf Elidar'ın (10) sınıf arkadaşları enkaz altında yitirdikleri arkadaşlarının hüznüyle ders başı yaptı.

Depremde yitirdikleri arkadaşlarının hüznüyle ders başı yaptılar

Ömer Asaf, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:17 Kaynak: AA
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