Depremde yitirdikleri arkadaşlarının hüznüyle ders başı yaptılar - Son Dakika

Elazığ 'daki depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Ömer Asaf Elidar'ın (10) sınıf arkadaşları enkaz altında yitirdikleri arkadaşlarının hüznüyle ders başı yaptı.

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