Depremde yoğun çalışan gazetecilere plaket - Son Dakika

Depremde yoğun çalışan gazetecilere plaket
6 saat önce
Malatya'da, depremde yoğun çalışan gazetecilere plaket verildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:06 Kaynak: İHA
Malatya'da, depremde yoğun çalışan gazetecilere plaket verildi.
Basın İnternet Medya Yayıncılar Derneği (BİMYAD) binasında yapılan plaket töreninde konuşan BİMYAD Genel Başkanı Selim Apohan, basın mensuplarının her zaman özverili çalıştıklarını kaydederek, "Özellikle 24 Ocak depremi sonrası gece gündüz demeden efor sarf eden basın mensuplarını ödüllendirmek istedik" dedi. - MALATYA
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