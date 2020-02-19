Depremde zaman durdu büyük korku yaşadı - Son Dakika

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi'nde meydana gelen depremde namaz kılarken duvarı patlayan yaşlı kadın yere düşerek duran saatinin önünde yaşadığı korku dolu o anları anlattı.



Dün akşam saat 19.09'da merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi olan 5.2 büyüklüğündeki deprem yeniden korkuya neden oldu. Depreme namaz kılarken yakalanan ve büyük bir gürültüyle duvarı patlayan 69 yaşındaki Raziye Yılmaz, deprem anında düşen ve zamanı duran saatinin önünde yaşadığı paniği ve korkuyu anlattı. Yalnız yaşadığı evinde depreme namaz kılarken yakalandığını anlatan Yılmaz, "Namaz kılıyordum. Namazımı tam bitirdim tozun dumanın içine karıştım. Hemen emekleyerek çıktım dışarı. Yüreğim kalktı, iştahım kalmadı. Hemen gittim komşularımın yanına. Şimdi evime geldim ama çok korkuyorum. Yalnız yaşıyorum. Kızlarım geldi 15 tatilde. Onlar da işte içine sinmedi sürekli hareket halindeyiz. Onlar da gittiler ben de evde yalnız kaldım. Herhalde göçük altında kaldık dedim. Emekleyerek dışarı çıktım. Komşularım dışarıda toplanmışlardı. Onların yanına gittim. Duvar yıkılıp da saat düşünce böyle kaldı saatim." dedi. - MANİSA