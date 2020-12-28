Depremde zarar gören eve yıkım kararı çıktı, komşularına yerleşen aile yardım istedi - Son Dakika

AKDENİZ'de 5 Aralık'ta meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde, Antalya'nın Manavgat ilçesinde oturdukları 2 katlı evleri hasar gören Kocagöz ailesi, bina için yıkım kararı verilince kış ortasında evsiz kaldı. Kişisel eşyalarını alıp evi tahliye eden ve komşularına yerleşen ikisi yaşlı 6 kişilik aile, yardım istedi.

Seydişehir Alüminyum Fabrikası'ndan emekli olan Ramazan Kocagöz'ün (80), 28 yıl önce Manavgat'ın Ulukapı Mahallesi'ne yaptırdığı yığma evde, zaman içerisinde zeminin oturması nedeniyle duvarlarda çatlaklar oluştu. Ailenin inşaat ustası olarak çalışan oğlu, evli ve 2 çocuk babası Selçuk Kocagöz de üst katı kendi dairesini inşa edip, geçen yıl taşındı.

YIKIM KARARI VERİLDİ Akdeniz 'de 5 Aralık'ta olan depremde Kocagöz ailesinin oturduğu evin duvarında oluşan çatlaklar büyüdü. Ramazan Kocagöz'ün jandarma aracılığıyla Manavgat Kaymakamlığı'na başvurmasıyla eve gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, binanın ağır hasarlı olduğu ve derhal boşaltılması gerektiği rapor edildi. Rapor üzerine harekete geçen Manavgat Kaymakamlığı, Kocagöz ailesine ilçe belediyesi aracılığıyla binanın yıkılacağını, evde yaşayanların 3 gün içerisinde tahliye edilmeleri gerektiğini bildirdi. Yıkım kararı üzerine ne yapacağını şaşıran Kocagöz ailesi, binadaki kişisel eşyalarını mahallede bulunan komşularının depolarına taşırken, yine komşularının yardımıyla binadan kapı ve pencereleri de söktü. Ailenin kendisi ise komşularının evlerinde kalmaya başladı.'KIŞ GÜNÜNDE MEYDANDA KALDIK'Binayı yapan Ramazan Kocagöz, emekli olduktan sonra eline geçen birikimle binayı yaptırdığını belirterek, "Bu 28 yıllık bina. Binada çatlaklar daha önceden vardı. Sarsıntıyla (deprem) biraz daha açıldı. Jandarmayı aradık, jandarma AFAD 'ı aramış. AFAD, kaymakamlığı, kaymakamlık belediyeyi aramış. Tutanak bir şey yok, zabıtalar geldi ve '3 gün sonra evi boşaltın' dedi. Biz de 3 gündür uğraşıyoruz, kış gününde meydanda kaldık. Devletin bize el uzatmasını istiyoruz" dedi.'KOMŞULARDA KALIYORUZ'Selçuk Kocagöz de devletin aldığı karara karşı çıkmalarının mümkün olmadığını belirterek, "Hadi ben, eşim ve çocuklar bir şekilde yaşarız. Ama salgın var annem ve babam yaşlı onlar ne yapacak? Zaten komşularda kalıyoruz. Devletten acil yardım bekliyoruz" diye konuştu.'YAŞLI İNSANLAR ŞU ANDA DIŞARDA'Binadaki çatlağın 15 senedir olduğunu söyleyen Selçuk Kocagöz, şöyle konuştu: "Bu çatlak kışın kapanır, yazın biraz daha açılır. Kirişlerimiz sağlam. Biz buna analiz istedik, temelden, kirişlerden ve duvardan ama yapılmadı. AFAD ekipleri numuneye gerek duymadan bir fotoğrafla yıkım kararı çıkardı. 3 gün içerisinde tahliye etmemiz istendi ve bize hiçbir yer gösterilmedi. Alt katta annem ve babam oturuyor, şu an sokağa çıkma yasağı var evde olmaları gerekiyor, yaşlı insanlar şu anda dışarıda. Bizim malımız, meralımız hepsi dışarıda kaldı. Ben 2 çocuğum ve eşimle birlikte üst kattaki daireyi 8 senede yaptım ve 1 sene oturamadım."

Selçuk Kocagöz, kış günü gidecek bir yerleri olmadığını devletten yardım beklediklerini söyledi.