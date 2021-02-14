Depremde zarar gören Kuşadası'ndaki uygulama oteli ve otelcilik lisesi yıkılıyor - Son Dakika

Depremde zarar gören Kuşadası'ndaki uygulama oteli ve otelcilik lisesi yıkılıyor

14.02.2021 13:29

Depremde zarar gören Kuşadası'ndaki uygulama oteli ve otelcilik lisesi yıkılıyor 30 Ekim tarihinde meydana gelen depremde zarar gören ve hasar alan Kuşadası Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile konferans salonu ve uygulama otelinin yıkımına başlanıyor.

Depremde zarar gören Kuşadası'ndaki uygulama oteli ve otelcilik lisesi yıkılıyor

AYDIN - 30 Ekim tarihinde meydana gelen depremde zarar gören ve hasar alan Kuşadası Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile konferans salonu ve uygulama otelinin yıkımına başlanıyor.

Kamuoyunda turizm otelcilik lisesi olarak da bilinen ve yıllarca turizm sektörüne birçok ara eleman yetiştiren otel ve uygulama otelinin yıkımının ardından hemen yeni inşaata başlanacak.

AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe, depremde zarar gören okul binası ve uygulama otelinin yıkılıp yerine 300 yataklı yeni bir otel ve okul binası ile konferans binasının yapılacağını söyledi. Depremin ardından yapılan araştırmalar sonucu ağır hasarlı olan otel, konferans salonu ve uygulama otelinin yıkımı için karar verildiğini kaydeden Gökçe, "Depremden sonra ilçe Milli eğitim müdürlüğü Kuşadası'ndaki bütün okulları taradı ve ve uygulama oteli ile okul ve konferans binalarının depreme dayanıklı olmadığı tespit edildi. Buradaki 4 binanın yıkımına karar verildi. Yıkım hemen başlayacak. Ardından ise Dünya Bankası kredisi ile Milli Eğitim Bakanlığımız hemen inşaata başlayacak. Yeni yapılacak uygulama otelinde yatak kapasitesi 200'den 300'e çıkacak. 350 kişilik konferans salonu 500 kişilik olacak. Mevcut 24 derslikli lise binasında da derslik sayısı 32 olarak inşa edilecek. Bunlara ilave olarak da 200 kişi kapasiteli öğrenci yatakhanesi yapılacak " dedi.

Depremde zarar gören Kuşadası'ndaki uygulama oteli ve otelcilik lisesi yıkılıyor
Depremde zarar gören Kuşadası'ndaki uygulama oteli ve otelcilik lisesi yıkılıyor
Depremde zarar gören Kuşadası'ndaki uygulama oteli ve otelcilik lisesi yıkılıyor
Depremde zarar gören Kuşadası'ndaki uygulama oteli ve otelcilik lisesi yıkılıyor

Anadolu Lisesi, Kuşadası, Otel, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Depremde zarar gören Kuşadası'ndaki uygulama oteli ve otelcilik lisesi yıkılıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mostafa Mohamed'e Youtuber Mahmoud Makki tercümanlık yapıyor Kadir Topbaş'a acı veda! Fatih Camii'ndeki cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak 13 vatandaşımızın şehit olduğu hain saldırı ciğerimizi yaktı! Tepkiler art arda geliyor Annesiyle tartışıp 3'ün kattan aşağı atlayan şahsı ekipler kurtardı Avrasya Araştırma'nın seçim anketinde dikkat çeken sonuç: İYİ Parti'nin oyu MHP'nin neredeyse iki katı İstanbul pazar sabahına karla uyandı! Peki kar yağışı ne zamana kadar devam edecek? Kocası için Atilla'nın tahtından yaptırdı! Piyasa değeri 10 bin dolar Japonya'da 7,3 büyüklüğündeki depremde 100'den fazla kişi yaralandı
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor! Bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor! Bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu         
13:24
Adalesinde zorlanma tespit edilen Oğuzhan Özyakup sahalardan 15 gün uzak kalacak Adalesinde zorlanma tespit edilen Oğuzhan Özyakup sahalardan 15 gün uzak kalacak         
12:53
TikTok'ta, bir kadını tecavüz edip öldürmekle tehdit eden şahıs gözaltına alındı TikTok'ta, bir kadını tecavüz edip öldürmekle tehdit eden şahıs gözaltına alındı         
12:37
Bahçeli'den 13 vatandaşımızın şehit edilmesine sert tepki: Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Bahçeli'den 13 vatandaşımızın şehit edilmesine sert tepki: Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak         
11:58
Tartışmaların odağındaki VAR sistemi için TFF'den net açıklama: UEFA'nın takdirini kazandı, kullanılmaya devam edecek Tartışmaların odağındaki VAR sistemi için TFF'den net açıklama: UEFA'nın takdirini kazandı, kullanılmaya devam edecek         
11:31
Birbirlerinin üzerine basarak kapı açan 1.5 yaşındaki ikizler şoke etti Birbirlerinin üzerine basarak kapı açan 1.5 yaşındaki ikizler şoke etti         
11:08
Güntekin Onay'ın Ademi için yaptığı Güntekin Onay'ın Ademi için yaptığı "Direk gibi" yorumu Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı         
10:38
Sevgililer gününde eleştirel hediye! Eşine 5 litrelik sıvı yağ hediye etti Sevgililer gününde eleştirel hediye! Eşine 5 litrelik sıvı yağ hediye etti         
10:01
Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırsız derin yırtmaçlı pozu nefes kesti Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırsız derin yırtmaçlı pozu nefes kesti         
00:43
Maç öncesi İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, sosyal medyada linç yedi Maç öncesi İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, sosyal medyada linç yedi         
20:22
Yetişkin filmlerinde oynayan öğretmenin işine son verildi Yetişkin filmlerinde oynayan öğretmenin işine son verildi         
19:53
'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp hayatını kaybetti 'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp hayatını kaybetti         
19:06
CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı         
18:37
Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu         
12:23
Mezarlıkta çektiği fotoğrafa eve dönünce bakan adam, hayaleti görünce şoke oldu Mezarlıkta çektiği fotoğrafa eve dönünce bakan adam, hayaleti görünce şoke oldu         
10:35
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı         
10:13
TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2021 13:49:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremde zarar gören Kuşadası'ndaki uygulama oteli ve otelcilik lisesi yıkılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei