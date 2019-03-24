Depremde Zarar Gören Minareyi İtfaiye İndirdi
1 saat önce
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 20 Mart günü yaşanan 5.5 büyüklüğündeki depremde zarar gören minareyi itfaiye ekipleri kontrollü olarak indirdi.
Denizli
'nin Acıpayam
ilçesinde 20 Mart günü yaşanan 5.5 büyüklüğündeki depremde zarar gören minareyi itfaiye ekipleri kontrollü olarak indirdi.
Acıpayam ilçe merkezi ve köylerinde 20 Mart Çarşamba
günü hissedilen 5.5 büyüklüğündeki deprem artçı sarsıntılarla devam ediyor. Bölgede birçok ev hasar görürken, bazıları ise enkaza dönüştü. Oğuz Mahallesi'ndeki caminin minaresi deprem anında yıkıldı. Taşra mahallelerinde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmaması adına hasar gören ev ve camilere girmek yasaklanırken, yıkılma riski bulunan ev ve minareler ise ekipler tarafından kontrollü olarak yıkılıyor. Bölgede çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye daire başkanlığına bağlı ekipler, Alaaddin Mahallesi'nde bulunan ve depremde zarar gören Donalar Camisi'nin minaresini kontrollü olarak indirdi.
İlçede artçı sarsıntılar devam ederken, AFAD
, Kızılay
ve itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:18 Kaynak: İHA
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