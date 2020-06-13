Depremde zarar gören okul binasında güçlendirme çalışması - Son Dakika

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören Darende ilçesindeki Somuncu Baba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde güçlendirme çalışması başlatıldı.
Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından beş bloktan oluşan 24 derslikli okul binası ve 4 atölyede güçlendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Okuldaki güçlendirme çalışmalarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı dönemine kadar tamamlanması hedefleniyor.
Öte yandan deprem sonrası yıkım kararı çıkan Darende Anadolu Lisesi için de gelecek yıl çalışma başlatılacak.