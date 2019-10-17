Son Dakika Haberleri: Depremde zarar gören veteriner fakültesi konteynerlerde hizmetini sürdürecek
Son Dakika Güncel Depremde zarar gören veteriner fakültesi konteynerlerde hizmetini sürdürecek

Depremde zarar gören veteriner fakültesi konteynerlerde hizmetini sürdürecek

1 saat önce

DEPREMDE ZARAR GÖREN VETERİNER FAKÜLTESİ KONTEYNERLERDE HİZMETİNİ SÜRDÜRECEK (aktüel 2)

DEPREMDE ZARAR GÖREN VETERİNER FAKÜLTESİ KONTEYNERLERDE HİZMETİNİ SÜRDÜRECEK (aktüel 2)

Depremde zarar gören veteriner fakültesi konteynerlerde hizmetini sürdürecek

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:09 Kaynak: DHA
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