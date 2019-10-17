Depremde zarar gören veteriner fakültesi konteynerlerde hizmetini sürdürecek
1 saat önce
DEPREMDE ZARAR GÖREN VETERİNER FAKÜLTESİ KONTEYNERLERDE HİZMETİNİ SÜRDÜRECEK (aktüel 2)
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:09 Kaynak: DHA
DEPREMDE ZARAR GÖREN VETERİNER FAKÜLTESİ KONTEYNERLERDE HİZMETİNİ SÜRDÜRECEK (aktüel 2)
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