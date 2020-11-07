Depremden 10 saat sonra kurtarılan Günay'ın enkaz altındaki görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Depremden 10 saat sonra kurtarılan Günay'ın enkaz altındaki görüntüleri ortaya çıktı

07.11.2020 12:24

Depremden 10 saat sonra kurtarılan Günay'ın enkaz altındaki görüntüleri ortaya çıktı İzmir depreminde Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nda enkaz altında kalan ve 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay Özışık'ın yaşama tutunduğu o anlar Manisa İtfaiyesinin yılan kamerasıyla saniye...

Depremden 10 saat sonra kurtarılan Günay'ın enkaz altındaki görüntüleri ortaya çıktı

İzmir depreminde Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nda enkaz altında kalan ve 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay Özışık'ın yaşama tutunduğu o anlar Manisa İtfaiyesinin yılan kamerasıyla saniye saniye görüntülendi

İZMİR - İzmir depreminde Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nda enkaz altında kalan ve 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay Özışık'ın yaşama tutunduğu o anlar Manisa İtfaiyesinin yılan kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremde İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından depremden yaklaşık 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay Özışık'ın enkaz altındaki görüntüleri ortaya çıktı. Manisa İtfaiyesi tarafından yılan kamera ile saniye saniye görüntülen o anlar Günay'ın hayata nasıl tutunduğunu gözler önüne serdi.

Batı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Veterinerlik Bölümü 10'uncu sınıf öğrencisi olan Günay Özışık, yıkılan 7 katlı binanın enkazı altından 10 saat sonra ekipler tarafından kurtarıldı. Depremin hemen ardından enkazlara ulaşan ilk ekip olan Manisa İtfaiyesi ekiplerinin kullandığı yılan kamera tarafından Günay'ın yeniden hayata döndüğü o anlar saniye saniye kaydedildi. Günay'ın bulunduğu yerden gelen sesler üzerine çalışmalarını sesin geldiği yönde yoğunlaştıran Manisa İtfaiye ekipleri, 7'nci kattan aşağıya doğru kuyu kazdı. Kazdıkları kuyudan aşağıya doğru inen ekipler, teknolojik aletlerden de faydalanarak binanın altına doğru yılan kamerayı uzattı. Enkaz altında bulunan 4'üncü kattaki Günay Özışık'a yılan kamera sayesinde ulaşan ve çocuğun durumunun iyi olduğunu gören ekipler kameradaki ışık sayesinde Günay'a moral verdi. Uzun süre enkaz altında Günay Özışık'la sohbet eden ekipler, yaralı çocuğu sağ salim çıkararak ambulansa teslim etti.

Depremden 10 saat sonra kurtarılan Günay'ın enkaz altındaki görüntüleri ortaya çıktı
Depremden 10 saat sonra kurtarılan Günay'ın enkaz altındaki görüntüleri ortaya çıktı
Depremden 10 saat sonra kurtarılan Günay'ın enkaz altındaki görüntüleri ortaya çıktı
Depremden 10 saat sonra kurtarılan Günay'ın enkaz altındaki görüntüleri ortaya çıktı
Depremden 10 saat sonra kurtarılan Günay'ın enkaz altındaki görüntüleri ortaya çıktı
Depremden 10 saat sonra kurtarılan Günay'ın enkaz altındaki görüntüleri ortaya çıktı
Depremden 10 saat sonra kurtarılan Günay'ın enkaz altındaki görüntüleri ortaya çıktı
Depremden 10 saat sonra kurtarılan Günay'ın enkaz altındaki görüntüleri ortaya çıktı
Depremden 10 saat sonra kurtarılan Günay'ın enkaz altındaki görüntüleri ortaya çıktı

Bayraklı, Manisa, Yılan, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Depremden 10 saat sonra kurtarılan Günay'ın enkaz altındaki görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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