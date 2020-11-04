Depremden 102 saat sonra bir can dostu kurtarıldı - Son Dakika

Depremden 102 saat sonra bir can dostu kurtarıldı
04.11.2020 07:17
Depremden 102 saat sonra bir can dostu kurtarıldı İZMİR'de, depremden 102 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazında bir kedi yaralı olarak çıkarıldı.
Depremden 102 saat sonra bir can dostu kurtarıldı
İZMİR'de, depremden 102 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazında bir kedi yaralı olarak çıkarıldı.
İzmir'de Seferihisar ilçesi açıklarında Cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda sürdürülen çalışmalarda bir can dostu kurtarıldı. Binanın enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 102 saat sonra ekipler bir kediyi kurtardı. Enkazdan yaralı olarak çıkartılan ve oldukça tedirgin olduğu gözlenen kedi, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü. Enkazda çalışmalar sürdürülüyor.
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