Depremden 111 saat sonra kurtarıldı, gülümseyerek iyi olduğu mesajını verdi - Son Dakika
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Depremden 111 saat sonra kurtarıldı, gülümseyerek iyi olduğu mesajını verdi

10.02.2023 20:24
Depremden 111 saat sonra kurtarıldı, gülümseyerek iyi olduğu mesajını verdi

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta 12 saat süren çalışma sonucu 111'inci saate kurtarılan 46 yaşındaki Döne Gül, gülümseyerek iyi olduğu mesajını verdi.

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta 12 saat süren çalışma sonucu 111'inci saate kurtarılan 46 yaşındaki Döne Gül, gülümseyerek iyi olduğu mesajını verdi.

Türkiye'yi derinden yaralayan depremlerde peş peşe güzel haberler gelmeye devam ediyor. Depremin merkezi Kahramanmaraş neredeyse yok olan şehrin can damarı Trabzon Caddesi'nde bulunan 11 katlı Anadolu Apartmanı'nda sevindiren bir haber daha geldi. Bugün sabah saatlerinde alınan sesle çalışmaları yoğunlaştıran ekipler 12 saatlik mesai sonrası enkaz altında kalan 46 yaşındaki Döne Gül'e ulaştı. Gül, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılarak insan koridoru ile ambulansa götürüldü. Gül, ambulansta gülerek iyiyim mesajı vermesi görüntüye de yansıdı. Aynı binada kurtarma çalışmalarına ara vermeden tekrar başlandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Trabzon, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depremden 111 saat sonra kurtarıldı, gülümseyerek iyi olduğu mesajını verdi - Son Dakika

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