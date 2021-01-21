Depremden 24 saat sonra enkazdan çıkarılan Yüsra ve annesi devletin yardımıyla hayata tutundu - Son Dakika

Depremden 24 saat sonra enkazdan çıkarılan Yüsra ve annesi devletin yardımıyla hayata tutundu

21.01.2021 11:13
Depremden 24 saat sonra enkazdan çıkarılan Yüsra ve annesi devletin yardımıyla hayata tutundu, System.String[]

Elazığ'da geçen yıl 24 Ocak'ta yaşanan depremde enkaz altından 24 saat sonra yaralı halde çıkarılan 3,5 yaşındaki Yüsra ile 28,5 saat sonra kurtarılan annesi Ayşe Yıldız (35), devletin yardımıyla hayatlarına devam ediyor.

Elazığ'da geçen yıl 24 Ocak'ta yaşanan depremde enkaz altından 24 saat sonra yaralı halde çıkarılan 3,5 yaşındaki Yüsra ile 28,5 saat sonra kurtarılan annesi Ayşe Yıldız (35), devletin yardımıyla hayatlarına devam ediyor.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak 2020'de meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8 büyüklüğündeki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan Kalay Apartmanı'nın enkazı altından Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin çıkardığı Yüsra ve annesi Ayşe Yıldız, 3,5 ay süren tedavilerinin ardından devletin sağladığı imkanla Bizmişen Mahallesi'nde TOKİ tarafından inşa edilen konutlarına yerleşti.

Depremde eşi Hüseyin (36) ve 12 yaşındaki oğlu Onur Yıldız'ı kaybeden, ayak ve bacaklarında ezilmeler nedeniyle kızı ile çok sayıda ameliyat geçiren Yıldız, yaşadıkları acının izlerini hem yüreklerinde hem de bedenlerinde taşıyor.

Hasta yürüteci yardımıyla yürüyebilen Yıldız, zor ve acı dolu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan devlet yetkililerine, tedavilerini sağlayan sağlık çalışanlarına ve kendilerini enkaz altından kurtaran jandarma ekiplerine minnet duyuyor.

Yıldız ve depremden günler sonra tedavi gördükleri hastane odasında buluştuğu kızı Yüsra, devletin kendilerine sağladığı sıcak yuvada yaşamlarını sürdürüyor.

"O anları hiç unutamıyorum"

Anne Yıldız, AA muhabirine, bir yıl önce meydana gelen depremde, eşini ve oğlunu kaybetmenin acısını ilk günkü gibi yaşadığını söyledi.

Enkaz altında yaşadıkları o anların gözünün önünden hiç gitmediğini, oğlunun yanı başında haykırışlarını hiç unutamadığını ifade eden Yıldız, yaşadıkları korku dolu sürece ilişkin şunları kaydetti:

"Eşim vefat etmiş, oğlum konuşuyor, kızım nefes alıyordu. Annemin ve komşuların sesi geliyordu. Oğlum çok mücadele etti. 'Anne nefes alamıyorum.' diyordu. 'Oğlum az kaldı, bize yetişiyorlar.' dedim. Ona ulaşmaya çalıştım, ulaşamadım. Bir daha da sesi gelmedi. O anları hiç unutamıyorum."

Yüsra 7, annesi 14 operasyon geçirdi

Yıldız, depremden 24 saat sonra kızı Yüsra'nın, 28,5 saat sonra ise kendisinin enkazdan yaralı olarak kurtarıldığını dile getirerek, ayak ve bacaklarında ezilmeler olduğunu aktardı.

Kızının bugüne kadar 7, kendisinin de 14 operasyon geçirdiğini anlatan Yıldız, "Allah razı olsun bütün yardım edenlerden, ekiplerden. Canlarını hiçe saydılar, bize yardım

ettiler. Bizleri enkazın altından çıkardılar. Allah devletimizden de bin kere razı olsun. Hastanede yardım eden bütün doktorlardan, hemşirelerden de Allah razı olsun." dedi.

"Enkaz altında eşimle oğlum vefat etti. Kızım için acılarıma dayanıyor, sabrediyorum."diyen Yıldız, güçlü olmak zorunda olduğunu kaydetti.

"Kızım hep babasını ve kardeşini soruyor"

Yıldız, tek tesellisinin kızı olduğunu, yaşadıkları felaketten onunda kızının da çok etkilendiğini aktararak, "Kızım hep babasını ve kardeşini soruyor. Günde belki 20 defa babasını soruyor. 'Babam nerede, ben babamı özledim, ben babama gideceğim.' diyor. Sonra ağabeyini soruyor. Psikolojisi çok bozuldu, eski neşesi gitti. Eski Yüsra gitti başka bir Yüsra geldi sanki. Yaşadığımız felaketin farkında. O anı, her şeyi hatırlıyor. Babasını anlatıyor." diye konuştu.

"Kızımla birbirimize tutunarak, yaşamaya çalışıyoruz"

Yıldız, depremin üzerinden bir yıl geçtiğini, devletin maddi ve manevi her konuda kendilerine yardım eli uzatmaya devam ettiğini belirtti.

Deprem ve sonrasında yaşadıkları tüm zorlukları, karşılarına çıkan tüm engelleri devletin ve hayırseverlerin yardımıyla aşabildiklerini dile getiren Yıldız, "Allah devletimizden razı olsun, bize sıcak bir yuva verdi. Bu sıcak yuvamızda kızımla birbirimize tutunarak, yaşamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayşe Yıldız, Onur Yıldız, Elazığ, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Depremden 24 saat sonra enkazdan çıkarılan Yüsra ve annesi devletin yardımıyla hayata tutundu - Son Dakika


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