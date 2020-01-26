Depremden 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremden 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı - Son Dakika

Depremden 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

55 dakika önce

Elazığ'da meydana gelen depremde enkazın altında kalan kadın, depremden 29 saat sonra sağ çıkartıldı.

Depremden 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen depremde enkazın altında kalan kadın, depremden 29 saat sonra sağ çıkartıldı.


Elazığ'da meydana gelen depremde eşi ve 2 çocuğuyla birlikte merkez Mustafa Paşa Mahallesindeki 5 katlı apartmanın çökmesi sonucu enkazına altında kalan Ayşe Yılmaz, depremden 29 saat sonra sağ çıkartıldı. Ailenin bulunduğu bölgeye ulaşmaya çalışan ekipler, yoğun bir şekilde çalıştı. Binanın orta kısmındaki molozları büyük bir titizlikle kaldıran ekipler, il önce 2 buluk yaşındaki Sudenaz'a ulaştı. Ayaklarında ezikler olan küçük kız sağ salim çıkartıldı. Küçük kızın bulunduğu bölgeyi genişleten ekipler, daha sonra ise Sudenaz'ın abisi Onur'un cansız bedenine ulaştı. Kısa bir süre sonra ise baba Hüseyin Yılmaz'ın cansız bedeni aynı bölgede bulundu. Babanın deprem anında eşi ve çocuklarını kucağına alıp onlara siper olduğu belirlendi. Babanın da cansız bedenini çıkartan ekipler, enkazın altındaki sağ anneye de ulaştı. Bilinci yerinde olan anneye sağlık ekipleri tarafından enkazın altında müdahale edilerek serum bağlandı. Anne Ayşe Yılmaz, depremden 29 saat sonra ekiplerin yoğun çalışması sonucu çıkartıldı. Ambulansa konulan anne, hastaneye kaldırıldı. Enkazda arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - ELAZIĞ

Ayşe Yılmaz, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ depremini bilen Naci Görür "Doğu Anadolu fayı uyandı" dedi ve Kahramanmaraş'ı uyardı
Deprem bölgesinden bir kötü haber daha: Hava sıcaklıkları düşüyor Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı artıyor Elazığ'da 27 saatin sonunda mucize kurtuluş! Enkaz altındaki anne de kurtarıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 03:44:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremden 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]