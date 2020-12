Depremden 42 gün sonra kedisine kavuşan Yasemin: Hep dua ettim - Son Dakika

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, Yasemin Saymaz'ın 30 Ekim'deki depremden sonra ortadan kaybolan ve 6 gün önce iki bina arasına sıkıştığı belirlenip önceki gün kurtarılan 'Aşık' isimli kedisi, sağlık kontrolünden geçirildi. Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı, "42 gün o yarıkta yaşaması imkansız. Kedilerin 42 gün açlığa ve susuzluğa dayanması mümkün değil. Canlı doğasına aykırı. En fazla 4-5 gün susuz kalabilir" dedi. Yasemin Saymaz ise "Hep dua ettim. Çok aradım, bulamadım ama yaşadığından emindim" diye konuştu.

Tuna Mahallesi'nde 8 Aralık günü vatandaşlar, iki bina arasında sıkıştığı belirlenen kediyi kurtarmaya çalıştı, ancak, başaralı olunamayınca konu sosyal medyadan paylaşıldı. Olayın duyulmasının ardından itfaiye ekipleri, önceki gece, binanın merdiven boşluğundan bir delik açarak kediyi bulunduğu yerden 1 saatlik çaba sonucu kurtardı.

Kedinin Yasemin Saymaz'ın 30 Ekim'de yıkıma neden olan depremden sonra ortadan kaybolan 'Aşık' isimli kedi olduğu anlaşıldı. Aşık'ın özel bir klinikte sağlık kontrolleri yapıldı. Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı, kedinin 30 Ekim'deki depremden bu yana iki bina arasında yaşamasının imkansız olduğunu belirtti. Kedinin sıkıştığı yerde ne zamandan beri bulunduğunun bilinmediğini belirten İnanlı, hayvanın kurtarılmasını şöyle anlattı: "Bu depremden sonra yaşadığımız mucizelerden bir tanesi. Çünkü Aşık 42 gün sonra tekrar evinin bulunduğu bölgede tespit edildi. Bir apartmandan kedi miyavlama ihbarı alınmış. İtfaiye sesi tespit etmiş, ancak kediye ulaşamamış. Bizim ekiplerimiz de dahil oldular. Kediye ulaşabilmek için bir duvarın kırılması gerekiyordu. Ev sahibi de ikna edilerek kırma işlemi yapıldı ve ara boşluktan kediye ulaşıldı. Kedi o bölgede oturan bir vatandaşımıza ait. Deprem gününden beri kayıptı. 42 gün o yarıkta yaşaması imkansız. Kedilerin 42 gün açlığa ve susuzluğa dayanması mümkün değil. Canlı doğasına aykırı. En fazla 4-5 gün susuz kalabilir. Uzun yıllar evde bakılan bir kedinin sokağa kaçması sokaktaki zor şartlarda var olması zor. Sokak, onlar için yabancı ortamlar. En büyük tehlikelerden biri trafik kazaları. Zor günler geçirmiş belli. Sürekli evine ulaşmaya çalışmış. Tahminimiz bir şekilde yarık boşluğa düşmüş. Bize ihbar geldikten 2 gün sonra kedi çıkarıldı."'TRAVMAYI BİRKAÇ GÜNDE ATLATIR'Kedinin son durumunun gayet iyi olduğunu belirten İnanlı, "Kedinin genel durumu gayet iyi. Sadece biraz yıpranmış. 42 gün bir ev kedisinin sokakta olmasına bağlı olarak başından bir şeyler yaşadığını tahmin ediyoruz. Bunlara rağmen gayet iyi durumda. Özel bir klinikte kontrol altında tutuluyor" diye konuştu.Aşık'ın evinden çok uzaklaşmadığını anlatan İnanlı, "Ev kedileri için dış ortam yabancı bir yer. Evinin dışındaki her yer onun için tedirginlik yaratmıştır. Diğer kedilerle teması olmuştur. Ama Karşıyaka sokaktaki hayvanların yiyecek bulmakta zorlanmadığı bir yer. Çünkü vatandaşlar bu konuda son derece duyarlı. Karşıyaka'nın her yerinde kuru mama ve can dostları için su kaynakları var. Psikolojik travmayı da evine döndükten bir süre sonra atlatacaktır" ifadelerini kullandı.'BU BİR MUCİZE'

Kedisinin kurtarılması üzerine büyük sevinç yaşayan Yasemin Saymaz ise DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aşık ve Maşuk isimli kardeş iki kedim vardı. Aşık depremden bu yana kayıptı. Deprem sırasında evde değildim. Depremde iki bina arasında yarık açıldı. Aşık büyük ihtimalle deprem sırasında balkondaydı ve açılan yarıktan girdi. Apartman 20 gündür kapalıydı. Aşık karanlıkta 42 gün boyunca yaşamış. Bu bir mucize. Hep dua ettim. Çok aradım, bulamadım ama yaşadığından emindim. Kurtarılmasına sevindim. Şu an özel bir klinikte gerekli tedavileri yapılıyor" diye konuştu.