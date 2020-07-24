Depremden 6 ay geçti, binlerce konut yükselmeye başladı - Son Dakika

Depremden 6 ay geçti, binlerce konut yükselmeye başladı

Depremden 6 ay geçti, binlerce konut yükselmeye başladı Elazığ depreminin üzerinden henüz 6 ay geçmesine rağmen 19 şantiye alanında 9 bin 504 konut belirli bir seviyeye kadar yükseldi, bazıları bitme aşamasına yaklaştı Elazığ'da meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği ve binlerce ağır...

Depremden 6 ay geçti, binlerce konut yükselmeye başladı

Elazığ depreminin üzerinden henüz 6 ay geçmesine rağmen 19 şantiye alanında 9 bin 504 konut belirli bir seviyeye kadar yükseldi, bazıları bitme aşamasına yaklaştı

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği ve binlerce ağır hasarlı binanın olduğu depremin üzerinden 6 ay geçerken, yaraların sarılması kapsamında inşası başlatılan yeni konutlar hızla yükseldi. Kent genelinde şuana kadar 13 bin 314 konut ve iş yerinden oluşan 27 ihale gerçekleşti, 9 bin 504 konut ise hızla yükselerek belirli seviyeye geldi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 20 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da 19 bin 800 konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Kent genelinde şuana kadar toplu konutların yapılması için 27 ihale ile 13 bin 314 konut ve iş yerinin yapılması için start verildi. İhale sonrası iş başı yapılan 19 şantiye alanında başlanan 9 bin 504 konutun yapımı ise hızlı bir şekilde devam ediyor. Yapımı devam eden konutların büyük bir kısmının yıl sonuna kadar tamamlanarak vatandaşlara teslim edileceği bildirildi. Öte yandan yıkım çalışmalarının sürdüğü kentte şuana kadar ağır hasarlı yapılardan 3 bin konutun yıkımı gerçekleştirildi.

13 bin 314 konutun ihalesi yapıldı

Bugüne kadar 27 tane ihalenin yapıldığını belirten Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Pirinçci, "Bunların 19 tane şantiyesi başlanmış durumda. Elazığ'da şuana kadar devam eden 9 bin 504 tane TOKİ tarafından konut iş yerinin yapımları devam ediyor. 27 tane inşaat 19 tane şantiye alanına denk geliyor" dedi.

Toplam 13 bin 314 konut ve iş yeri için 27 ihale yapıldığını anımsatan Pirinçci, "İnşallah depremin birinci yılında bakanımızın da talimat verdiği gibi 19 bin 800 civarında konut ve iş yeri Elazığ halkına kazandırılacak. Bu yıl sonuna kadar belli bir kısmı kavuşturulacak depremin birinci yılında vatandaşlarımızın bu anlamdaki mağduriyetleri giderilmiş olacaktır. Elazığ'da 19 tane şantiyede çalışmalar hızlı bir şekilde devam ederken bir yandan da TOKİ tarafından ihaleler yapılıyor. Biz aynı zamanda ağır hasarlı binaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonuyla Elazığ Belediyesi ve İl Özel İdare ile müdürlük olarak yıkım çalışmalarına devam ediyoruz. Şuana kadar 3 bin konutu yıkmış durumdayız" dedi.

Bazı konutlar bitme aşamasına geldi

Şantiye Şefi Oktay Ağan, "Bizmişen deprem konutları 781 konut olup 5 kapıcı dairesi ile 4 mescitli blok var. Mart ayı itibariyle temele ilk kazmayı vurduk. 4 ay süre zarfında şuanda görüldüğü üzere kaba inşaatımız komple bitmiş. İnce işlerde 9 blok haricinde dış cephelerde 30 blokta dış cephe imalatları bir kısmı sökülmüş ve iskelelerimiz mevcut. Çalışmalar devam ediyor. Dış ve iç cephe aynı anda ve hızlı bir şekilde şuan itibariyle yüzde 62 seviyelerine ulaşmış bulunmaktayız. Hedeflenen süre zarfında 14 Eylül tarihinde, göründüğü kadarıyla, işimiz bitme aşamasına gelecektir, bitecektir. Bu tarihte de bitirip teslim etmek boynumuzun borcudur" dedi.

Ağan, "Aynı zamanda altyapı imalatı da devam ediyor, yüzde 70 seviyesinde. Şuan itibariyle yol imalatları başlamış, terasman kodlarına gelmişiz. Bayramdan sonra doğalgaz imalatları başlayacak ve ardından da peyzaj imalatı yapılacak. 15 Ağustos itibariyle tüm dış cephelerimiz, çatı imalatlarımız bitiyor. Sadece peyzaj ile doğalgaz imalatımız ve yol kaplaması olmak şartıyla çalışmalara devam edilecek ve 14 Eylül itibariyle de inşallah işi bitirmiş olacağız. Şuan bin 150 kişi ile çalışmalarımız devam ediyor. Peyzaj imalatlarına da bir aylık bir süre koyduk. Bu süreden sonra da bir aksilik çıkmadığı sürece hedefimize ulaşacağız gibi görünüyor. Sürekli ihaleler çıkıyor. Zannedersem 17 ihale oldu. Herkes hızlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Yılsonu itibariyle 10 bin ile 13 bin arasında konut bitecek gibi görünüyor" diye bilgi verdi.

Depremden 6 ay geçti, binlerce konut yükselmeye başladı

Malatya, Elazığ, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 11:54

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Depremden 6 ay geçti, binlerce konut yükselmeye başladı - Son Dakika

Son Dakika

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan, ABD Başkan Yardımcısı Pence'e Ayasofya yanıtı Ayasofya'da kılınan ilk namaz Yunan basınında: Erdoğan dediğini yaptı Cuma namazıyla birlikte ibadete açılan Ayasofya Camii hakkında 510 bin tweet atıldı Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti Son Dakika: Rekor üstüne rekor kıran altının gram fiyatı 419,9 lirayla tarihi zirvesini gördü Hindistan'da koronavirüs tedavi merkezinde 14 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı Şarampole devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti, kız yaralandı Birlikte yaşadığı Yasemin Uzuner'e şiddet uyguladığı belirtilen Dr. Nihat Dik, iddialara yanıt verdi Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbeye neden kılıçla çıktığını anlattı Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım 1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Emre Kılınç'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi Erzurum'da Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı         
14:55
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor 3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor         
14:51
Milan formasıyla harikalar yaratan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belirsizliğini koruyor Milan formasıyla harikalar yaratan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belirsizliğini koruyor         
14:51
Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı         
14:20
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde kılıçla hutbe okudu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde kılıçla hutbe okudu         
14:18
Inter'in, aracılar vasıtasıyla Messi'yle görüştüğü iddia edildi Inter'in, aracılar vasıtasıyla Messi'yle görüştüğü iddia edildi         
13:55
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı         
13:55
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor         
13:52
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu         
13:47
Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı         
13:31
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu         
13:29
Efsane boksör Mike Tyson, 15 yıl sonra ringe geri dönüyor Efsane boksör Mike Tyson, 15 yıl sonra ringe geri dönüyor         
12:45
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı         
12:43
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu         
12:30
En zor karar! ABD'de koronavirüs hastaları ölüme terk edilecek En zor karar! ABD'de koronavirüs hastaları ölüme terk edilecek         
11:48
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti         
11:43
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş         
11:11
Elektrikte Elektrikte "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak         
10:39
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım         
10:36
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi? İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?         
10:29
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor         
09:34
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak         
09:33
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor         
09:14
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi         
09:06
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı         
04:20
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)         
00:57
İsrail savaş uçağı tarafından taciz edilen İran yolcu uçağı acil iniş yaptı: Yaralılar var İsrail savaş uçağı tarafından taciz edilen İran yolcu uçağı acil iniş yaptı: Yaralılar var         
23:15
Trump'ın Trump'ın "veto" tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı         
23:09
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım         
21:55
Emre Belözoğlu, Beşiktaşlı Gökhan Gönül ile bir araya geldi Emre Belözoğlu, Beşiktaşlı Gökhan Gönül ile bir araya geldi         
20:59
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum         
20:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2020 18:21:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremden 6 ay geçti, binlerce konut yükselmeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei