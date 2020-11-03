Depremden bir gün önce elektrik akımına kapılan genç, depremden de bir saniyeyle kurtuldu - Son Dakika

Depremden bir gün önce elektrik akımına kapılan genç, depremden de bir saniyeyle kurtuldu

03.11.2020 08:12
Depremden bir gün önce elektrik akımına kapılan genç, depremden de bir saniyeyle kurtuldu, System.String[]

İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki deprem sırasında yıkılan Doğan Apartmanı'nın giriş katından ki bir kafeden kaçarak son anda kurtulan 21 yaşındaki İsmail Zubaroğlu, depremin halen etkisinde olduğunu ve kaldığı çadıra birisi girince yerin titremesini hissettiğini söyledi.

İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki deprem sırasında yıkılan Doğan Apartmanı'nın giriş katından ki bir kafeden kaçarak son anda kurtulan 21 yaşındaki İsmail Zubaroğlu, depremin halen etkisinde olduğunu ve kaldığı çadıra birisi girince yerin titremesini hissettiğini söyledi. Depremden bir gün öncesi de elektrik akımına kapılarak ölmekten son anda kurtulduğunu belirten genç adam, "Sırada ki ne acaba diye düşünüyorum" dedi.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklük deprem sonrası yıkılan binaların çoğu kısmında arama kurtarma çalışmaları sonlandı, bazı binalarda ise devam ediyor. Apartmanlarında hasar oluşan ve deprem tedirginliği nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar için kentin belirlenen alanlarına binin üzerinde çadırlar kuruldu. Vatandaşlara, AFAD, Kızılay, belediyeler başta olmak üzere çeşitli STK'lar, gıda, yatak, battaniye, giyim ve sıcak içecek ikramlarını sürdürüyor.

"ARKAYA DÖNÜP BAKTIĞIMDA BİNA ÇÖKTÜ"

Çadır kentte kalan vatandaşlar ise halen depremin etkisini üzerinden atamadı. Depremde adeta toza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğan Apartmanı'nın giriş kısmındaki kafede çalışan 21 yaşındaki İsmail Zubaroğlu,, ölümden saniyeyle kurtuluşunu anlattı.

Zubaroğlu, "Mutfakta çalışıyordum. İşlerimi bitirmiştim ve sandalyede oturuyordum. Elimde telefonla oynuyordum. Bir titreme hissettim, sağıma döndüğümde tencere titriyordu. Hemen telaşla dışarıya çıkmaya çalıştım, bu sırada bardak ve tabaklar yere düşmeye başladı. Yolun yarısındayken şiddeti artınca depremin yere eğilerek çıkıyordum çünkü ayakta duramıyordum. Bildiğiniz maymun gibi yere tutunarak çıkabildim. İşyerinden çıkıp sokağın ortasına geldim, deprem tam durdu, arkamı döndüğümde sağ taraftan binanın en alttan en üste büyük bir çatlak oluştu ve çöktü. İçerdekilerin çıkması mümkün değil. Biz zeminde kafe olduğumuz ve önümüz dümdüz açık olmasına rağmen çıkabildik. Evdekilerin imkanı yok. Ancak kendi dairelerinin kapılarına yetişebilirler." dedi.

"BÜTÜN DÜNYA YIKILIYOR SANDIM"

Deprem sonrası olayın şokunu üzerinden atamadığını ifade eden Zubaroğlu, "Dışarıda hüngür hüngür ağladım. Gözümün önünde 8 katlı bir apartman yıkılmış sonuçta. Önümde yıkıldığını gördüğüm an zaten, bütün dünya yıkılıyor sandım. Çünkü o yıkılırken de yeni bir deprem olmuş gibi oldu. Tamamen şok geçirdim. Kimseye ulaşamadım. Etkisinden çıkamadım ancak şimdi kendime gelebildim" dedi.

"SIRADAKİ NE ACABA"

Zubaroğlu, depremden bir gün öncesi elektrik akımına kapıldığında belirterek "Onda da kıl payı kurtuldum. Hemen ondan sonra deprem olayı olunca; 'sırada ki ne acaba' dedim. Hakikaten psikolojik olarak etkilenmeye başladım. Çadıra arkadaşım geliyor, yatağa oturduğunda yerin titrediğini hissediyorum ve irkiliyorum. Deprem oluyor sanıyorum." diye konuştu

(Suat Metin - Burak Yalman/İHA)

Depremden bir gün önce elektrik akımına kapılan genç, depremden de bir saniyeyle kurtuldu
Depremden bir gün önce elektrik akımına kapılan genç, depremden de bir saniyeyle kurtuldu
Depremden bir gün önce elektrik akımına kapılan genç, depremden de bir saniyeyle kurtuldu
Depremden bir gün önce elektrik akımına kapılan genç, depremden de bir saniyeyle kurtuldu

Arama Kurtarma, Deprem, İzmir, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Depremden bir gün önce elektrik akımına kapılan genç, depremden de bir saniyeyle kurtuldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dağlık Karabağ'ın sözde Ulusal Güvenlik Servisi Şefi, Amerikan üniformasıyla görüntülendi CNN Türk muhabiri, deprem bölgesinden gerçekleştirilen yayında gözyaşlarına boğuldu Ünlü tenisçi Bouchard'ın Cadılar Bayramı kostümü beğeni yağmuruna tutuldu Kırmızı kart gören Sinan Gümüş'ü sakinleştirmek için F.Bahçeli yönetici sahaya girdi Viyana'da sinagog yakınlarında silahlı saldırı! 2 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı Hangi kent ne kadar tehlikede? İşte il il Türkiye'nin deprem haritası Son Dakika! İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 100'e yükseldi Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir
2 ölü, 15 yaralı! Viyana'da sinagog yakınlarındaki terör saldırısı sonrasında Türkiye'den kınama geldi 2 ölü, 15 yaralı! Viyana'da sinagog yakınlarındaki terör saldırısı sonrasında Türkiye'den kınama geldi         
07:54
Alev Alev dizi setinde koronavirüs vakası! Tüm çalışanlara test yaptırdı Alev Alev dizi setinde koronavirüs vakası! Tüm çalışanlara test yaptırdı         
01:04
2016 yılında İsveç Milli Takımı'na veda eden Ibrahimovic, geri dönüş sinyali verdi 2016 yılında İsveç Milli Takımı'na veda eden Ibrahimovic, geri dönüş sinyali verdi         
00:00
Saçlarını boyatan Murat Övüç, takipçileri tepki gösterince açtı ağzını yumdu gözünü Saçlarını boyatan Murat Övüç, takipçileri tepki gösterince açtı ağzını yumdu gözünü         
23:26
Bakan Koca'dan İstanbul için peş peşe kritik uyarılar: Çok dikkatli olmamız gerekiyor Bakan Koca'dan İstanbul için peş peşe kritik uyarılar: Çok dikkatli olmamız gerekiyor         
23:04
Kerimcan Durmaz hem depremin acısını hem de koronavirüsü unutup parti yapınca tepki çekti Kerimcan Durmaz hem depremin acısını hem de koronavirüsü unutup parti yapınca tepki çekti         
22:33
Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı         
20:38
İzmir'deki depremin şiddeti işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı İzmir'deki depremin şiddeti işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı         
19:51
Galatasaray'da Arda Turan ilk 11'e geri dönüyor Galatasaray'da Arda Turan ilk 11'e geri dönüyor         
18:12
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi         
16:33
Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü         
15:21
Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu         
15:18
Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok         
15:12
İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı         
14:50
Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı         
14:40
Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı         
13:36
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 08:22:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremden bir gün önce elektrik akımına kapılan genç, depremden de bir saniyeyle kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei