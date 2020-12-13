Depremden bu yana kayıp kedisine 42 gün sonra kavuştu - Son Dakika

Depremden bu yana kayıp kedisine 42 gün sonra kavuştu

13.12.2020 10:59

Depremden bu yana kayıp kedisine 42 gün sonra kavuştu İzmir Karşıyaka'da iki bina arasına sıkışan "Aşık" adlı kedi, dün gece belediye ekipleri tarafından duvar delinerek kurtarıldı.

Depremden bu yana kayıp kedisine 42 gün sonra kavuştu

İZMİR - İzmir Karşıyaka'da iki bina arasına sıkışan "Aşık" adlı kedi, dün gece belediye ekipleri tarafından duvar delinerek kurtarıldı. 30 Ekim'deki depremden bu yana bulunamayan kedi sahibine teslim edilirken, duygusal anlar yaşandı. Aşık'ın sahibi Yasemin Saymaz, "Ne zaman Yaradana teslim olsam bir güzellik ile karşılaşıyorum. Aşık'ın da bulunacağına inancım vardı" dedi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Tuna Mahallesi'nde yaşayan Yasemin Saymaz'ın Aşık ve Maşuk isimli iki kedisi vardı. 30 Ekim'de meydana gelen depremde Saymaz'ın yaşadığı binada hasar meydana geldi. Saymaz, depremin ardından Maşuk isimli kedisine kavuşurken, Aşık isimli kedisini ise kaybetti. Tam 42 gündür kedisini arayan Saymaz, dün akşam kayıp kedisine de kavuştu. 5 gün önce iki bina arasında olduğu fark edilen Aşık için Karşıyaka Belediyesi harekete geçti. Duvar kırılmadan kedinin kurtarılamayacağı sonucuna varan Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü mühendislerinin görüşünü alarak binanın taşıyıcı bölümlerine zarar vermeden kırma işleminin gerçekleşeceği noktanın belirlenmesini sağladı. Ardından destek istediği İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaklaşık 1 saat süren operasyonla duvarı delerek kediyi kurtardı.

"İşin sırrı teslimiyet"

Aşık'ın sahibi Yasemin Saymaz, "Aşık ve Maşuk isimli kardeş iki kedim vardı. Aşık depremden bu yana kayıptı. Deprem sırasında ben evde değildim. Depremde iki bina arasında yarık açıldı. Aşık büyük ihtimalle deprem sırasında balkondaydı ve açılan yarıktan içeri girdi. Apartman 20 gündür kapalıydı. Hep dua ettim. 'Allah'ım sahibi sensin, ben değilim. Sen verdin, sen aldın, sen bilirsin' dedim. Çok aradım, bulamadım ama yaşadığından emindim. Kendimi teslim ettim. Aşık'ın mamalarını hep kuşlar alır götürürdü. Kuşların kedi mamasını yemesine şaşırırdım. Belki de Aşık'ı kuşlar besledi. Çok şükür. Ne zaman Yaradana teslim olsam bir güzellik ile karşılaşıyorum. Aşık'ın da bulunacağına inancım vardı. İşin sırrı teslimiyet. Hiçbir şeyin sahibi olmamamız, her şeyi O'na bırakmamız" dedi.

"Mutluluğa ortak olduk"

Kedinin çıkarılmasının ardından konuşan Başkan Tugay, "Bu akşam hepimizi mutlu eden bir şey yaşadık. Kedisine kavuşan Yasemin Hanım'ın mutluluğuna ortak olduk. Depremden beri kayıp olan kedi Aşık, iki apartman arasında sıkıştığı yerden duvar delinerek İzmir Büyükşehir İzmir İtfaiyesi ve Karşıyaka Belediyemiz ekiplerinin ortak çalışması ile çıkarıldı. Bu güzel anların yaşanmasında emeği olan duyarlı vatandaşlarımıza ve çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İyilikler ve güzellikler tüm Karşıyaka'mızın ve tüm ülkemizin olsun" diye konuştu.

"Eve dönmeye çalışırken boşluğa düştüğünü tahmin ediyoruz"

Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı da, bir kedinin 42 gün boyunca aç ve susuz yaşamasının mümkün olmadığını belirterek, "Ev kedilerinin sokağa adapte olmaları kolay değil. Aşık, sokakta ürktüğü için zor bir dönem geçirmiş olmalı. Kaybolduğu dönemden bu yana evin olduğu bölgede ihtiyaçlarını sokakta karşıladığını, eve dönmeye çalıştığı sırada eskiden yaşadığı apartmandaki boşluğa düştüğünü tahmin ediyoruz. Düştükten 5 gün sonra da ekipler tarafından kurtarıldığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Depremden bu yana kayıp kedisine 42 gün sonra kavuştu
Depremden bu yana kayıp kedisine 42 gün sonra kavuştu
Depremden bu yana kayıp kedisine 42 gün sonra kavuştu
Depremden bu yana kayıp kedisine 42 gün sonra kavuştu
Depremden bu yana kayıp kedisine 42 gün sonra kavuştu
Depremden bu yana kayıp kedisine 42 gün sonra kavuştu
Depremden bu yana kayıp kedisine 42 gün sonra kavuştu
Depremden bu yana kayıp kedisine 42 gün sonra kavuştu
Depremden bu yana kayıp kedisine 42 gün sonra kavuştu
Depremden bu yana kayıp kedisine 42 gün sonra kavuştu

Karşıyaka, İzmir, Duvar, Kedi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Depremden bu yana kayıp kedisine 42 gün sonra kavuştu - Son Dakika


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