Son Dakika Haberleri: Depremden depar atarak böyle kaçtılar
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Depremden depar atarak böyle kaçtılar

54 dakika önce

Depremden depar atarak böyle kaçtılarİSTANBUL - İstanbul'da öğlen saatlerinde yaşanan 5.8 şiddetindeki depremin ardından Esenyurt Kaymakanlık binası içerisinde yaşanan panik anları, cep telefonu kamerası tarafından çekildi.

Depremden depar atarak böyle kaçtılar

İSTANBUL - İstanbul'da öğlen saatlerinde yaşanan 5.8 şiddetindeki depremin ardından Esenyurt Kaymakanlık binası içerisinde yaşanan panik anları, cep telefonu kamerası tarafından çekildi.

İstanbul'da öğlen saatlerinde meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem nedeni ile bazı binalarda çatlama oldu. Bir iş yerinin kameralarına yansıyan görüntülerde önce iş yeri içerisinde raflarda bulunan ürünler yıkılıyor. Daha sonra ise vatandaşlar hızla dışarı çıktığı görülüyor. Bir başka iş yerinde ise kasiyerde bekleyen vatandaşların deprem anı ile birlikte dışarı koştuğu görülüyor.

Depremden depar atarak böyle kaçtılar

Esenyurt, İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:52 Kaynak: İHA
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