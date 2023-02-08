Çocukları enkaz altında kalan bir babanın çaresizliği: Cebimde bisküvi var yiyemiyorum, çocuklarıma verecektim - Son Dakika
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Çocukları enkaz altında kalan bir babanın çaresizliği: Cebimde bisküvi var yiyemiyorum, çocuklarıma verecektim

08.02.2023 13:36

Depremin en fazla yıkım yaşattığı illerimizden biri olan Hatay'da çocukları enkaz altında kalan bir babanın "Cebimde bisküvi var yiyemiyorum, çocuklarıma verecektim" sözü yürekleri dağladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'de 10 ilde yıkıma büyük bir yıkıma neden oldu. Yıkıma uğrayan illerden biri de Hatay oldu.

"ÇOCUKLARIMA VERECEKTİM"

Hatay'da Show TV muhabiri Mustafa Mandev, depremzede babaya cebinde ne olduğunu sorunca baba "Bisküvi var cebimde yiyemiyorum, dünden beri yiyemiyorum. Çocuklarıma verecektim" cevabını verdi.

Acılı babanın gözyaşları kameralara yansıdı.

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Deprem, Güncel, Son Dakika

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