Çocukları enkaz altında kalan bir babanın çaresizliği: Cebimde bisküvi var yiyemiyorum, çocuklarıma verecektim

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'de 10 ilde yıkıma büyük bir yıkıma neden oldu. Yıkıma uğrayan illerden biri de Hatay oldu.

"ÇOCUKLARIMA VERECEKTİM"

Hatay'da Show TV muhabiri Mustafa Mandev, depremzede babaya cebinde ne olduğunu sorunca baba "Bisküvi var cebimde yiyemiyorum, dünden beri yiyemiyorum. Çocuklarıma verecektim" cevabını verdi.

Acılı babanın gözyaşları kameralara yansıdı.