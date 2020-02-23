Depremden etkilenen Başkale'de Özpınar Mahallesinin havadan görüntüleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremden etkilenen Başkale'de Özpınar Mahallesinin havadan görüntüleri - Son Dakika

Depremden etkilenen Başkale'de Özpınar Mahallesinin havadan görüntüleri

7 saat önce

Depremden etkilenen Van'ın Başkale ilçesindeki Özpınar Mahallesinin havadan görüntüleri VAN - Merkez üssü İran'ın Hoy kentinde sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi.

Depremden etkilenen Van'ın Başkale ilçesindeki Özpınar Mahallesinin havadan görüntüleri VAN - Merkez üssü İran'ın Hoy kentinde sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi. Depremden etkilenen Van'ın Başkale ilçesindeki Özpınar Mahallesi havadan görüntülendi.

Depremden etkilenen Başkale'de Özpınar Mahallesinin havadan görüntüleri

Başkale, Deprem, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:18 Kaynak: AA
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