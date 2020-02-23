Depremden etkilenen Başkale'de Özpınar Mahallesinin havadan görüntüleri - Son Dakika

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Depremden etkilenen Başkale'de Özpınar Mahallesinin havadan görüntüleri
7 saat önce
Depremden etkilenen Van'ın Başkale ilçesindeki Özpınar Mahallesinin havadan görüntüleri VAN - Merkez üssü İran'ın Hoy kentinde sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:18 Kaynak: AA
Depremden etkilenen Van'ın Başkale ilçesindeki Özpınar Mahallesinin havadan görüntüleri VAN - Merkez üssü İran'ın Hoy kentinde sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi. Depremden etkilenen Van'ın Başkale ilçesindeki Özpınar Mahallesi havadan görüntülendi.
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