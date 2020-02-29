Depremden etkilenen Başkale'deki 4 mahallede yaralar sarılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremden etkilenen Başkale'deki 4 mahallede yaralar sarılıyor - Son Dakika

Depremden etkilenen Başkale'deki 4 mahallede yaralar sarılıyor

7 saat önce

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'daki mahallelerde, yaşanan tahribatın izlerinin silinmesi için çalışmalar devam ediyor.

Depremden etkilenen Başkale'deki 4 mahallede yaralar sarılıyor, System.String[]

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'daki mahallelerde, yaşanan tahribatın izlerinin silinmesi için çalışmalar devam ediyor.

Başkale ilçesi Özpınar, Güvendik, Gelenler ve Kaşkol mahallelerinde AFAD, UMKE, Kızılay ve jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Depremin etkisiyle yıkılan yapıların enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği mahallelerde, hayvanlar kurulan çadırlara yerleştirildi.

Depremzedeler için yaklaşık 5 bin çadırın kurulduğu mahallelerde, battaniye, soba ve ısıtıcı dağıtıldı.

UMKE ile 112 Acil Servis ekipleri de sahra hastanelerinde vatandaşlara sağlık hizmeti veriyor.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği mahallelerde, Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşlara sıcak çorba ve yemek ikram ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de ailelere psikososyal destek sağlamak için çalışma yürütüyor.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Başkale, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:42 Kaynak: AA
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