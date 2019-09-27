Son Dakika Haberleri: Depremden etkilenen bazı vatandaşlar, park ve bahçelerde bekliyor
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Depremden etkilenen bazı vatandaşlar, park ve bahçelerde bekliyor

1 saat önce

Parkta çadır kuran vatandaşlardan detaylar İSTANBUL - İstanbul'daki depremin ardından evlerine girmeyen bazı vatandaşların park ve bahçelerdeki bekleyişi sürüyor.

Parkta çadır kuran vatandaşlardan detaylar İSTANBUL - İstanbul'daki depremin ardından evlerine girmeyen bazı vatandaşların park ve bahçelerdeki bekleyişi sürüyor.

Depremden etkilenen bazı vatandaşlar, park ve bahçelerde bekliyor

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:57 Kaynak: AA
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