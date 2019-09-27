Depremden etkilenen bazı vatandaşlar, park ve bahçelerde bekliyor
1 saat önce
Parkta çadır kuran vatandaşlardan detaylar İSTANBUL - İstanbul'daki depremin ardından evlerine girmeyen bazı vatandaşların park ve bahçelerdeki bekleyişi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:57 Kaynak: AA
Parkta çadır kuran vatandaşlardan detaylar İSTANBUL - İstanbul'daki depremin ardından evlerine girmeyen bazı vatandaşların park ve bahçelerdeki bekleyişi sürüyor.
Celal Şengör'den büyük İstanbul depremi için korkutan tahmin: Ölü sayısı 100 bini geçer Prof. Mikdat Kadıoğlu, deprem seferberliği çağrısı yaptı, imza kampanyası başlattı İstanbul depreminin 2. gününde bazı vatandaşlar parklarda kalmaya devam ediyor Bahçeli'ye söylediği sözlerle MHP'lilerin tepkisini çeken CHP'li Mücahit Avcı darp edildi