Depremden etkilenen Elmalı köyü havadan görüntülendi - Son Dakika
Depremden etkilenen Elmalı köyü havadan görüntülendi
Depremden etkilenen Elmalı köyünün havadan görüntüleri Yıkılan yapılardan görüntüler BİNGÖL: Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Elmalı köyü havadan görüntülendi.
Depremden etkilenen Elmalı köyünün havadan görüntüleri
Yıkılan yapılardan görüntüler BİNGÖL: Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Elmalı köyü havadan görüntülendi.
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15.06.2020 16:55:52. #1.13#
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