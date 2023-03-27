Depremden etkilenen Hatay'ın 7 ilçesindeki okullarda ders zili çaldı - Son Dakika
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Depremden etkilenen Hatay'ın 7 ilçesindeki okullarda ders zili çaldı

27.03.2023 10:50
Depremden etkilenen Hatay'ın 7 ilçesindeki okullarda ders zili çaldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, eğitim öğretim Reyhanlı, Arsuz, Dörtyol, Erzin, Payas, Altınözü ve Yayladağı ilçelerinde yeniden başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, eğitim öğretim Reyhanlı, Arsuz, Dörtyol, Erzin, Payas, Altınözü ve Yayladağı ilçelerinde yeniden başladı.

Eğitim öğretimin başlaması dolayısıyla Reyhanlı ilçesindeki Yıldız Filiz Çalım İlkokulu'nda, Vali Vekili Oğuzhan Bingöl ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk'ün katılımıyla tören düzenlendi.

Depremden 49 gün sonra okula gelen öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı.

Sınıfları dolaşan Bingöl ve Öztürk öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Vali Vekili Bingöl, 7 ilçede 296 okulun eğitim öğretime başladığını belirterek, bu durumun hem kendilerini hem de öğrencileri çok mutlu ettiğini söyledi.

Öğretmenlere teşekkür eden Bingöl, "Öğrencilerinden önce gelmişler. Okullarını hazırlamışlar. Öğrencilerini bekliyorlar. Onların bu fedakarlığı bizim eğitimde aksayan geri kaldığımız yönlerimizi telafi etmemize yardımcı olacak. Eğitim ordumuza bu fedakarlığından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Bingöl, gün geçtikçe açılacak okul sayısının artacağını, diğer ilçelerde de eğitimin başlaması için planlama yaptıklarını bildirdi.

Arsuz ilçesinde de eğitim öğretimin başlaması dolayısıyla Gökmeydan İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Törende, öğrencilere depremde yapılması gerekenler konusunda bilgi verildi.

Depremden 49 gün sonra okula gelen öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yanmaz, AA muhabirine, ilçedeki 69 okuldan 3'ünün ağır, 1'inin de orta hasarlı olduğunu söyledi.

Hasarlı okullardaki öğrencilerin diğer okullara alındığını aktaran Yanmaz, öğrencilerin okulu özlediğini belirtti.

Altınözü ilçesi Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende de öğrenciler ve öğretmenler, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Törenin ardından sınıflara giren öğrenciler, ders başı yaptı.

Payas ilçesinde de Yunus Emre Ortaokulu'nda tören düzenlendi.

Okul Müdürü Ali Balkaya'nın eğitim öğretimin açılmasıyla ilgili konuşma yapmasının ardından öğrenciler saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Öğrenciler daha sonra okulun bahçesindeki konteyner sınıflara alındı.

Dörtyol ilçesinde de Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'nde eğitim öğretimin başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Okul Müdürü Ferhat Yahşi, törende öğrencilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak başarılar diledi.

Konuşmanın ardından depremde okulun vefat eden bir öğrencisi için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Okunan İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler sınıfa alınarak ders başı yaptı.

Yayladağı ilçesinde de depremden 49 gün sonra eğitim öğretimin başlaması dolayısıyla Mehmet Akif İlkokulu'nda öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler sınıflara alındı.

Erzin ilçesinde Hürriyet Ortaokulu'nda düzenlenen törende de İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Kenanoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kenanoğlu, törende, öğrencilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, başarı diledi.

Okunan İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler sınıfa girerek ders başı yaptı.

Kaynak: AA
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Depremden etkilenen Hatay'ın 7 ilçesindeki okullarda ders zili çaldı Depremden etkilenen Hatay'ın 7 ilçesindeki okullarda ders zili çaldı HATAY'DA ÖĞRENCİLER DERS BAŞI YAPTI HATAY'DA ÖĞRENCİLER DERS BAŞI YAPTI

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Son Dakika Güncel Depremden etkilenen Hatay'ın 7 ilçesindeki okullarda ders zili çaldı - Son Dakika


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