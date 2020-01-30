Depremden etkilenen Malatya'nın Battalgazi ilçesinde konteyner mahalle kuruldu - Son Dakika

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde depremzedeler için konteyner mahalle kuruldu.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde 26 evin ağır hasar gördüğü Bulutlu Mahallesi'ne, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) koordinesinde 25 konteyner yerleştirildi.

İhtiyaç duyulacak malzemelerin konulmasının ardından konteynerler depremzedelerin hizmetine sunulacak.

Emine Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremde köylerinin büyük hasar gördüğünü söyledi.

Memiş, evlerinin yıkıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, Valimiz hepsi geldi, bize sahip çıktılar. Allah razı olsun, yardımlar geliyor çok şükür. Kısa zamanda evlerimiz yapılacak inşallah. Şu an camide kalıyoruz, evden eşya çıkaramadık." dedi.

Depremzede Feride Özcan da "Deprem anında evdeydik, çocuklarımı zor kurtardık. Kayınvalidem, annem, babam hepimiz camide kalıyoruz." diye konuştu.

Mehmet Özcan da deprem dolayısıyla yaşadıklarını korkuyu anlatarak, şunları kaydetti:

"Evim oturulamaz hale geldi. Allah devletimizden razı olsun geldiler, konteynerleri kurdular. Altyapısı yapıldı, su ve elektrik hazırlandı. Bakanlarımızdan, Valimizden, Büyükşehir Belediye Başkanı'mızdan Allah razı olsun, hepsi ilgilendi. Büyükşehir Belediyesi bize üç öğün sıcak yemek gönderiyor, Allah razı olsun. Hayvanlarımız için çadırlar geldi. Allah Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan razı olsun, depremzedelerle yakinen ilgileniyor."