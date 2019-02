Depremden Etkilenen Samsat'ın Çehresi Değişiyor

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 2017 ve 2018'de meydana gelen 5,5 ve 5,1 büyüklüğündeki depremlerde evleri hasar gördüğü ya da yıkıldığı için konteynerlerde yaşayan vatandaşlar, yeni konutlarına kavuşuyor.

KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 2017 ve 2018'de meydana gelen 5,5 ve 5,1 büyüklüğündeki depremlerde evleri hasar gördüğü ya da yıkıldığı için konteynerlerde yaşayan vatandaşlar, yeni konutlarına kavuşuyor.



Samsat ilçesinde 2 Mart 2017'de 5,5, geçen yıl 24 Nisan'da ise 5,1 büyüklüğünde meydana gelen ve çok sayıda evin ağır hasar gördüğü sarsıntıların ardından depremzedeler için yapımına başlanan kalıcı konut çalışmalarında sona yaklaşıldı.



Kale, Baraj ve Yavuzselim mahallerinde yapılan 403 konutta, altyapı ve kanalizasyon çalışmaları tamamlanmak üzere. 55 tek kat, 348 çift kat olan konutların depremzedelere teslimi, yaklaşık iki ayda tamamlanacak.



Tek katlı olanları 122 metrekare, çift katlıları ise 252 metrekareden oluşan konutlar ilçenin çehresini de değiştirdi.



Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki depremde ilçedeki konutların büyük oranda yıkıldığını söyledi.



En büyük sevinçlerinin herhangi can kaybı yaşanmaması olduğunu anlatan Yıldız, ilçede depremzedeler için yoğun çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.



Yaraların sarılması için devletin ilçeye büyük destek verdiğini anlatan Yıldız, "403 konutu vatandaşlarımıza teslim konusunda sona yaklaştık. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren konutları vatandaşlarımıza teslim etmeye başlayacağız. En kısa zamanda bütün konutları depremzedelere teslim edeceğiz." dedi.



"Yaraları sarmış olacağız"



Konutların vatandaşların talebine göre yapıldığını belirten Yıldız, "Vatandaşlarımızın en kısa sürede barınma ihtiyacını karşılayacağız. Bugüne kadar konteynerlerde yaşadılar ama bugünden sonra yaraları sarmış olacağız." diye konuştu.



Yıldız, ilçede kamu hizmet binalarında da sıkıntıların oluştuğunu, bütün okulların yıkıldığını, öğrencilerin şu ana kadar konteyner sınıflarda eğitim gördüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:



"İkinci dönem itibarıyla okullarımızın tamamını inşallah kalıcı binalarına geçireceğiz. Çocuklarımızın daha sağlıklı şekilde eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmelerini sağlayacağız. Hükümet binamız da prefabrik olarak hizmet vermekteydi. Onun da proje ihalesini yapıp İçişleri Bakanlığının destekleriyle en kısa zamanda inşaatına başlayacağız."



"Sağlıklı altyapıya kavuşacağız"



Adıyaman'da da kış şartlarının zorlu olduğunu belirten Yıldız, şunları kaydetti:



"Burada sadece konut yapılmıyor, ilçenin kanalizasyon ve içme suyu altyapısı sıfırdan değişiyor. Bu anlamda çok sağlıklı bir altyapıya kavuşacağız. Yoğun yağışlar nedeniyle altyapıda aksamalar oluştu. Bunları da en kısa zamanda bitiriyoruz. Şu anda sadece abone bağlantıları kaldı. Bir iki hafta içinde bağlantı işlemleri de tamamlanmış olacak. Daha sonra da yol inşaatları başlayacak. Onların bitmesiyle çok kısa sürede sağlıklı, programlı ve düzenli bir ilçeye kavuşmuş olacağız."



Depremzedelerden Mustafa Yılmaz ise kalıcı konutlara geçecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatarak, "Allah devletimizden razı olsun. Konteynerlerde perişan olduk. Artık bir an önce konutlarımıza geçmek istiyoruz." şeklinde konuştu.



Abdullah Erdem de devletin, depremin yaşandığı ilk günden beri yanlarında olduğunu vurgulayarak, "Şu an evlerimiz yapıldı. En kısa sürede teslim edilecek. Bu evleri kendimiz yapamazdık. Devletimizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

