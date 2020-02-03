Depremden etkilenen şeker pancarı üreticilerine erken ödeme yapılacak - Son Dakika
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Depremden etkilenen şeker pancarı üreticilerine erken ödeme yapılacak

6 saat önce

Malatya Şeker Fabrikası, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 2019-2020 dönemi şeker pancarı ödemelerine 40 gün erken başladı.

Depremden etkilenen şeker pancarı üreticilerine erken ödeme yapılacak, System.String[]

Malatya Şeker Fabrikası, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 2019-2020 dönemi şeker pancarı ödemelerine 40 gün erken başladı.

Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Altun, depremde zarar gören vatandaşlara bir nebze yardımcı olabilmek adına hükümetin aldığı kararla Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) olarak 2019-2020 dönemi pancar bedellerinin üreticiye 40 gün önceden ödenmeye başlandığını söyledi.

Erkene alınan ödemelerin bugün itibariyle başladığını bildiren Altun, "Ödemeleri çiftçilerimizin hesabına göndermeye başladık. Malatya Şeker Fabrikası olarak 1440 çiftçiye 61 milyon 159 bin lira ödeme yapacağız. Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Sivas, Elazığ ve Adıyaman'da ekim yapmıştık. Bu illerde yapmış olduğumuz ekimlerin ürün bedellerini ödeyeceğiz." diye konuştu.

Malatya, Sivrice, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:24 Kaynak: AA
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