Depremden etkilenen vatandaşlar 'çadır kentlerde' yaşıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremden etkilenen vatandaşlar 'çadır kentlerde' yaşıyor - Son Dakika

Depremden etkilenen vatandaşlar 'çadır kentlerde' yaşıyor

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen ve bazı evlerin çöktüğü, birçok evde de hasar meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrasında AFAD ve Kızılay tarafından çadır kentler kuruldu.

Depremden etkilenen vatandaşlar 'çadır kentlerde' yaşıyor, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen ve bazı evlerin çöktüğü, birçok evde de hasar meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrasında AFAD ve Kızılay tarafından çadır kentler kuruldu.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'da AFAD ve Kızılay tarafından kent merkezinde başta Kültür Park olmak üzere 5 bin çadır kuruldu. Çadırlarda, çoğu evleri ağır hasarlı olan ve evlerine girmek istemeyen vatandaşlar kalmaya başladı. Vatandaşlar için çadırların kurulduğu alanlarda Türk Kızılay'ı çalışmalarını sürdürürken, depremzedelere 3 öğün yemek verilmeye başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri ise bölgede psiko-sosyal destek faaliyetlerine başladı.

Deprem sırasında işten çıktığını ifade eden Murat Kunca, "İşten çıktıktan sonra kahvehanede arkadaşların yanına uğradım. Eve doğru giderken sokakta depreme yakalandım. Şiddeti bayağı büyüktü olduğum yerde durup tekmil getirip bekledim. O esnada sesler, kaçanlar, bağıranlar ve siren seslerini duyuyordum. Evde yaşlı bir annem var onu çıkarmak için direkt eve doğru koştum. Annem dizlerinden rahatsız olduğu için yürüyemiyordu zaten sinir krizi geçirdi ben de sırtıma alıp aşağıya indirdim. Hava soğuk olduğu için üzerine montumu attım. Deprem günü sabah 6'ya kadar dışarıda kaldık. 6'dan sonra eve uğrayıp hasar olup olmadığına görmek istedik. Evde bir şey yoktu ama şu an tedbir amaçlı dışarıda kalıyoruz. Devletimizin bizlere vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Devletimiz var olsun" dedi.

Deprem sırasında evinde olduğunu dile getiren Metin Koyunoğlu ise, "Deprem olunca herkes gibi biz de dışarıya attık kendimizi. İlk gün devletimizin kurduğu çadırlar vardı geç geldiğimiz için alamadık ama 2'nci gün bize çadırları verdiler. Allah devletimizden razı olsun. Şu anda güvenli alandayız sağ olsunlar bizimle ilgileniyorlar. Sabah çorbamızı ve çayımızı da veriyorlar Allah razı olsun devletimizden" diye konuştu.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)

Kızılay, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'daki depremde son durum: Ölü sayısı 39'a yükseldi, 1607 kişi hastaneye başvurdu
Kızılay, depremzedeleri kurtaran Suriyeli Mahmud'u ailesini kavuşturmak için harekete geçti Depremde hayvanları telef olan vatandaşlara hayvan ve yem desteği verilecek Kahraman itfaiyeciler, 2,5 yaşındaki Yüsra'nın kurtarılma anını gözyaşları içinde anlattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 21:18:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremden etkilenen vatandaşlar 'çadır kentlerde' yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]