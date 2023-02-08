İmamdan duygulandıran hareket! Camide bekleyen çocuk depremzedeler için çizgi film açtı - Son Dakika
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İmamdan duygulandıran hareket! Camide bekleyen çocuk depremzedeler için çizgi film açtı

08.02.2023 12:57

Yıkıcı depremden etkilenen vatandaşlar camiler, yurtlar veya kurulan çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Depremzedelerin sığındığı bir camide imam, çocuklar için alkışlanacak bir hareket yaptı. İmam, caminin duvarına çocuklar için çizgi film yansıttı. Vatandaşlar ise "İyi ki güzel insanlar var, çok güzel hareket" gibi yorumlar yaptı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremler ciddi hasara neden oldu. Deprem sonrasında Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de büyük yıkım meydana geldi.

İMAM ÇİZGİ FİLM AÇTI

Depremden etkilenen vatandaşların belirlenen yerlere götürülmesi konusunda da hassas bir çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda bazı depremzedeler camilerde kalıyor. Bir imam ise depremzede çocuklar için caminin duvarına projeksiyon ile çizgi film yansıttı.

FOTĞRAFA ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

O görüntülerin altına ise çok sayıda güzel yorum geldi. Vatandaşlar, "Gülümsetti, iyi insanlar iyi ki varlar, güzel hareket tebrikler" gibi yorumlar yaptı.

İşte oyorumlardan bazıları;

YORUMLAR (2)
500
AFAD deprem bölgesinde çadır dağıtımına hızla devam ediyor AFAD deprem bölgesinde çadır dağıtımına hızla devam ediyor DEPREM İÇİN #TEKYÜREK DEPREM İÇİN #TEKYÜREK

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Son Dakika Güncel İmamdan duygulandıran hareket! Camide bekleyen çocuk depremzedeler için çizgi film açtı - Son Dakika


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