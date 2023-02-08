İmamdan duygulandıran hareket! Camide bekleyen çocuk depremzedeler için çizgi film açtı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremler ciddi hasara neden oldu. Deprem sonrasında Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de büyük yıkım meydana geldi.

İMAM ÇİZGİ FİLM AÇTI

Depremden etkilenen vatandaşların belirlenen yerlere götürülmesi konusunda da hassas bir çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda bazı depremzedeler camilerde kalıyor. Bir imam ise depremzede çocuklar için caminin duvarına projeksiyon ile çizgi film yansıttı.

FOTĞRAFA ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

O görüntülerin altına ise çok sayıda güzel yorum geldi. Vatandaşlar, "Gülümsetti, iyi insanlar iyi ki varlar, güzel hareket tebrikler" gibi yorumlar yaptı.

İşte oyorumlardan bazıları;