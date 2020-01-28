Depremden etkilenenlere prim borcuna bakılmadan ve katılım payı ödemeden sağlık hizmeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremden etkilenenlere prim borcuna bakılmadan ve katılım payı ödemeden sağlık hizmeti - Son Dakika

Depremden etkilenenlere prim borcuna bakılmadan ve katılım payı ödemeden sağlık hizmeti

16 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenenlerin, prim borçlarına bakılmaksızın ve katılım payı ödemeksizin sağlık hizmeti alabileceğini bildirdi.

Depremden etkilenenlere prim borcuna bakılmadan ve katılım payı ödemeden sağlık hizmeti, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenenlerin, prim borçlarına bakılmaksızın ve katılım payı ödemeksizin sağlık hizmeti alabileceğini bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimde sorun yaşamaması için gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

Genel Sağlık Sigortası kapsamındakiler ile bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin sağlık hizmetlerine erişimde sorun yaşamaması için hastane, eczane ve optik işlemlerine ilişkin gerekli sistem çalışmalarını tamamladıklarını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlarımız, prim borçlarına bakılmaksızın ve katılım payı ödemeksizin sağlık hizmeti alabilecek. Bu illerimizdeki tüm genel sağlık sigortalılarımız ve bunların bakmakla yükümlü olduğu vatandaşlarımızdan muayene, ilaç, optik, ortez/protez ve diğer tıbbi malzeme katılım payları 30 Nisan 2020'ye kadar alınmayacak."

Selçuk, Elazığ ve Malatya'daki kamu ve özel sektör işverenleri ile Genel Sağlık Sigortalarının prim borçlarının son ödeme tarihlerinin 30 Nisan 2020'ye kadar ertelendiğini de anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Prim borçlarına bakılmaksızın 30 Nisan 2020'ye kadar bu illerdeki tüm genel sağlık sigortalılarımız ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler kamu/özel ayrımı yapılmaksızın tüm sağlık hizmet sunucularından muayene ve tedavilerini yaptırabilecek. Ayrıca, ihtiyaç duyulan ilaçları anlaşmalı eczanelerden, ortez/protez ve diğer tıbbi malzemeleri ise anlaşmalı firmalardan ücretsiz temin edebilecekler. Hep beraber Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin yaralarını sarmaya devam edeceğiz."

Malatya, Elazığ, prim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:48 Kaynak: AA
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