Depremden hasar gören bina yıkılırken yan binada çatlak oluştu, bina tahliye edildi - Son Dakika

Malatya'da Ocak ayında yaşanan depremde hasar gören bir binanın yıkımı sırasında, yan binada çatlak oluşunca yıkım durduruldu.

24 Ocak günü Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya'da ağır hasar gören binaların yıkımları sürüyor. Battalgazi ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan ve ağır hasar raporu verilen Hacıevliyagil apartmanının yıkımına bugün sabah saatlerinde başlanıldı.

Yıkım nedeniyle İnönü Caddesi'nin bir bölümü de trafiğe kapatılırken, güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. Yıkım başladıktan sonra yandaki Bahadır apartmanının son katında çatlak oluştuğu iddiasıyla yıkım durduruldu. Apartmandaki vatandaşlar tahliye edilirken, bazı vatandaşlar duruma tepki göstererek yıkımın bayram sonrası yapılması gerektiğini söylediler.

Çevik kuvvet ekipleri de bölgede önlem alırken, yıkıma devam edilip edilmeyeceğinin çevre ve şehircilik il müdürlüğünün vereceği karar sonrası netleşeceği öğrenildi. - MALATYA