Depremden kaçan muhtar, kalp krizi geçirip öldü - Son Dakika
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Depremden kaçan muhtar, kalp krizi geçirip öldü

6 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Şerefoğlu Mahallesi Muhtarı Ramazan İnce, depremden kaçarken kalp krizi geçirip öldü.

Depremden kaçan muhtar, kalp krizi geçirip öldü, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Şerefoğlu Mahallesi Muhtarı Ramazan İnce, depremden kaçarken kalp krizi geçirip öldü.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Sarsıntı sırasında Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde bulunan muhtar Ramazan İnce, depremden kaçarken kalp krizi geçirdi. Yakınlarının ihbarı üzerine Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ramazan İnce, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


Kahramanmaraş, Kalp Krizi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:49 Kaynak: DHA
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