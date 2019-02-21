Depremden Korkan Vatandaşlar Geceyi Dışarıda Geçiriyor
22 dakika önce
Çanakkale Ayvacık'ta meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem nedeniyle korkan vatandaşlar geceyi ateş başında sokakta geçiriyor.
Çanakkale Ayvacık
'ta meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem nedeniyle korkan vatandaşlar geceyi ateş başında sokakta geçiriyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD
) alınan bilgiye göre, saat 21.23'de merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ayvacık'ın Kayalar köyünde yaşayan vatandaşlar depremde oluşan sarsıntı nedeniyle büyük panik yaşadı. Korku dolun anlar yaşayan köy sakinleri geceyi ateş yakarak sokakta geçirmeye karar verdi.
Geceyi sokakta ateş başında geçiren köy sakinleri yaşanan depremin geçen yılki depremden daha etkili olduğunu ifade etti - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:05 Kaynak: İHA
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