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Depremden korkanlar açık alanlarda bekliyor - Son Dakika

Depremden korkanlar açık alanlarda bekliyor

08.11.2021 23:51

Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde paniğe kapılarak dışarı çıkan vatandaşlar, açık alanlarda bekliyor.

Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde paniğe kapılarak dışarı çıkan vatandaşlar, açık alanlarda bekliyor.

Kılıçarslan Meydanı'na aileleriyle birlikte gelen vatandaşların endişeli bekleyişi, soğuk havaya rağmen sürüyor.

Yerlere ve banklara serdikleri battaniyelerde ve sandalyelerde oturan vatandaşlar, örtüleriyle soğuktan korunmaya çalışıyor.

Ailesiyle birlikte Kılıçarslan Meydanı'nda bekleyen Süleyman Özer, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Deprem yaşanırken bizde büyük bir panik oluştu. Konya'da beklenmeyen bir durum bu. Depremin etkisi azaldıktan sonra dışarıya çıktık. Şimdi artçı depremler gelmesinden korktuğumuz için şu anda Kılıçarslan meydanında bekliyoruz."

Öte yandan Selçuklu ilçesi Tarla Mahallesi'nde 8. kattaki evindeyken depreme yakalanan, ardından eşiyle sokağa çıkan Ali Gümüş, AA muhabirine, çok korktuklarını söyledi.

Deprem olunca panikle aşağı indiklerini belirten Gümüş, "Nasıl aşağı indiğimizi bilemedik. Şaşkınlıktan asansörle inmişiz. Bir de hastayım. Şimdi korkudan yukarı çıkamıyoruz. Ben 8'inci katta oturuyorum. Akılımız çıktı. Ben böyle şeylerden zaten çok korkarım. Bende panikatak var." diye konuştu.

"Sabaha kadar burada oturacağız"

Kentte yakın tarihte böyle bir deprem yaşamadıklarını dile getiren Gümüş, şöyle konuştu:

"Çok uzun sürdü. Bana sanki asırlar gibi geldi, aklım çıktı. Bende bir de kalp var. Bu yaşa kadar ben böyle bir deprem görmedim. İlk defa böyle bir deprem yaşıyorum. Birkaç yerde deprem gördüm ama Konya'da hiç görmemiştim. Allah esirgesin. Sabaha kadar burada oturacağız. Birazdan ateş yakacağız."

Depremden korkanlar açık alanlarda bekliyor
Depremden korkanlar açık alanlarda bekliyor
Depremden korkanlar açık alanlarda bekliyor
Depremden korkanlar açık alanlarda bekliyor

Süleyman Özer, Deprem, Gümüş, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Depremden korkanlar açık alanlarda bekliyor - Son Dakika


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