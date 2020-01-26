Depremden korktu 2'nci kattan atladı, bacaklarını ve belini kırdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Depremden korktu 2'nci kattan atladı, bacaklarını ve belini kırdı - Son Dakika

Depremden korktu 2'nci kattan atladı, bacaklarını ve belini kırdı

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde paniğe kapılarak 2. kattan atlayan 35 yaşındaki Reşit Arslan'ın bacakları ve beli kırıldı.

Depremden korktu 2'nci kattan atladı, bacaklarını ve belini kırdı, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde paniğe kapılarak 2. kattan atlayan 35 yaşındaki Reşit Arslan'ın bacakları ve beli kırıldı.


Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde Mustafa Paşa Mahallesi Hoyrat Sokak'ta ikamet eden 35 yaşındaki Reşit Arslan 5 katlı binanın 2 katından aşağı atladı. 2 bacağında ve belinde birçok kırık bulunan Arslan, yerde biraz sürünerek bölgeden uzaklaştıktan sonra karşılaştığı arkadaşı yardımı ile Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Arslan, yaşadıklarını İHA muhabirine anlattı.


Apartman sallanmaya başladığında balkona çıktığını ifade eden Reşit Arslan, "Balkona çıktığımda depremin şiddeti hızlandı. Herkes bağırıyordu. Apartmandan çok ses gelmeye başlayınca ben de balkondan atladım. Evde tek başımaydım. Kimse yoktu ben de 2 katan atladım. Binamızda çatlaklar falan oluşmuş. Balkondan atladıktan sonra 2 bacağım da kırıldı. Bir de belimde kırıklar meydana geldi. Bir kez daha deprem olsa atlamazdım. Aklımda öyle bir şey yoktu o an şok ile atladım. Ben bile şimdi kendime soruyorum nasıl atladım diye. Atladıktan sonra yerde biraz sürüklendim. Bir arkadaş geldi. Beni kendi arabası ile hastaneye getirdi" dedi. - ELAZIĞ

Fırat Üniversitesi, Sivrice, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:29 Kaynak: İHA
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