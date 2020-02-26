Depremden kurtardığı eşyaları küle döndü - Son Dakika
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Depremden kurtardığı eşyaları küle döndü

7 saat önce

Malatya'nın Pütürge ilçesinde depremde ağır hasar gören evdeki eşyaların konulduğu çadırda yangın çıktı.

Depremden kurtardığı eşyaları küle döndü, System.String[]

Malatya'nın Pütürge ilçesinde depremde ağır hasar gören evdeki eşyaların konulduğu çadırda yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, tüm eşyalar küle döndü.


Pütürge ilçesi Aktarla Mahallesi'nde Adem Orhan'a ait ev, 25 Ocak'taki Elazığ Sivrice depreminde ağır hasar gördü. Oturulamaz raporu verilen evden eşyalarını kurtaran Orhan, bahçede kendi kurduğu çadırda eşyaları muhafaza etti. Kendi de AFAD'a ait barınma çadırında kalan Orhan'ın eşyalarının bulunduğu çadırda iddiaya göre elektrik nedeniyle yangın çıktı. Gece başlayan yangında tüm çadır kısa sürede alevlere teslim olurken, mahalle sakinleri hortumlarla yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin gelerek kontrol altına aldığı yangında çadırda bulunan tüm ev eşyaları küle döndü. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlatırken, tüm eşyaları yanan aile yetkililerden yardım bekliyor.


Eşyaları yanan Adem Orhan'ın amcası Ekrem Orhan, dün gece yarısı çadırda kalırken komşuların alevleri görmesi ile yangından haberdar olduklarını ifade ederek, geldiklerinde tüm eşyaların tamamen yandığını söyledi. Yeğeninin evi deprem nedeniyle kullanılamaz hale gelince içerideki eşyaları güvenli bir alana taşımak istediklerini ve kendi kurdukları çadırda eşyaları sakladıklarını söyleyen Ekrem Orhan, "Geldiğimizde zaten çadır tamamen alevlere teslim olmuştu. Hemen itfaiye çağırdık ama tüm eşyalar küle döndü" dedi.


Adem Orhan'ın annesi Naciye Orhan ise yangını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Çocuğunun tüm eşyalarının yangında yok olduğunu söyleyen anne, yetkililerden destek beklediklerini ifade etti.


Yangına ilk müdahale eden mahalle sakinlerinden Mehmet Karabatak, geldiklerinde çadırın tamamen küle döndüğünü söyleyerek, "her şey gitti. Evi yıkılacak, eşyalar altında kalacak diye tüm eşyasını çadıra koydu, ancak yangında tüm eşyası küle döndü" dedi.


Çadırda tüm eşyaları ile okul eşyaları küle dönen Mustafa Orhan, uyandıklarında çadırlarının yandığını söyleyerek, "Kalktığımda annem ve babaannem bayılmıştı. Çadırımız alevler içindeydi. İçerisinde okul eşyam, çantam, ders kitaplarım vardı hepsi gitti" diye konuştu. - MALATYA

Malatya, Pütürge, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:46 Kaynak: İHA
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