Boşanma aşamasındaki depremzede kadın çocuğunu görmek istedi, eşi tarafından böyle darp edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Boşanma aşamasındaki depremzede kadın çocuğunu görmek istedi, eşi tarafından böyle darp edildi

19.02.2023 15:54

Boşanma aşamasındaki depremzede kadın çocuğunu görmek istedi, eşi tarafından böyle darp edildi Depremin vurduğu Hatay'da depremzede bir kadın, iddiaya göre çocuğunu kendisine göstermek istemeyen eşi tarafından darp edildi.

Boşanma aşamasındaki depremzede kadın çocuğunu görmek istedi, eşi tarafından böyle darp edildi

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da depremzede bir kadın, iddiaya göre çocuğunu kendisine göstermek istemeyen eşi tarafından darp edildi.

Depremde ciddi yıkımların olduğu ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Samandağ'da kadına şiddet olayı yaşandı. Samandağ Cemal Gürsel Mahallesi'nde yaşayan Şiraz Kalla depremden kurtuldu ama kadına şiddetten kurtulamadı. İddiaya göre çocuğunu görmek için boşanma aşamasındaki kocasının evine giden Kalla, darp edildi. Kadın şikayetçi olurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Şiraz Kalla'nın avukatı Cuma Irmak" Boşanma aşamasında olan Şiraz Kalla, velayeti kendisinde olmasına rağmen 2 günlüğüne babasına bıraktığı çocuğunu görmek için kocası İsmail Kalla'nın evine gitti. Çocuğu annesine göstermek istemeyen İsmail Kalla eşini darp etti. Şiraz Kalla'nın şikayeti üzerine Samandağ Emniyeti Harekete geçti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Boşanma aşamasındaki depremzede kadın çocuğunu görmek istedi, eşi tarafından böyle darp edildi Boşanma aşamasındaki depremzede kadın çocuğunu görmek istedi, eşi tarafından böyle darp edildi Depremin vahametini anlatan görüntü! 3 kilometrelik yol önce yarıldı sonra çöktü Depremin vahametini anlatan görüntü! 3 kilometrelik yol önce yarıldı sonra çöktü 'CEHENNEM' OLAN MİLLEYHA KUŞ CENNETİ'NDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ 'CEHENNEM' OLAN MİLLEYHA KUŞ CENNETİ'NDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Samandağ, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boşanma aşamasındaki depremzede kadın çocuğunu görmek istedi, eşi tarafından böyle darp edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:16 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak için Türkiye'ye geldi
15:51 Göz yaşartan görüntü! Hataysporlu Christian Atsu'nun cenazesi böyle gönderildi
16:00 Son dakika! Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
15:30 Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli video paylaşan kişi tutuklandı
15:07 Astsubay, eşi ve kızı dahil 4 kişiyi öldürüp intihar etti
15:53 Kalpleri fethetti! Milli futbolcumuz Merih, sahaya çıktığı tişörtle mesaj verdi
15:38 Son Dakika! Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 689'a yükseldi
15:08 Büyük ayıp! Depremzedeler için yapılan saygı duruşunda küfürlü tezahürat
15:02 Ece Erken, Taha Duymaz'la yazışmalarını paylaştı! Mesajdaki bir detay yürek burktu
14:40 Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2023 17:17:55. #1.12#
SON DAKİKA: Boşanma aşamasındaki depremzede kadın çocuğunu görmek istedi, eşi tarafından böyle darp edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement